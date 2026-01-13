STEC solicita negociar y reducir la burocracia, que consume "más de 4 horas semanales" a los docentes - STEC

SANTANDER, 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato de los Trabajadores y Trabajadoras de la Enseñanza en Cantabria (STEC) ha presentado este martes la campaña 'Tiempo para educar', para reducir la "sobrecarga" burocrática de los docentes de la región, que, según la organización, consumen "más de cuatro horas semanales" de su jornada en este "problema creciente", y buscan retomar la negociación.

Para ello, han registrado una nueva solicitud ante la Consejería de Educación, con el objeto "específico" de abordar la sobrecarga de "papeleo", en la que pedirán dos medidas concretas: reducir la carga burocrática y que todo plan proyecto o programa impuesto lleve asociado una dotación horaria "para poder desarrollarlo en las mejores condiciones".

Los miembros del secretariado de STEC Laura Encinas y David Galán han dado a conocer la campaña en rueda de prensa en la que también han explicado los datos presentados este lunes por la Confederación de Sindicatos de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación (STEs).

El objetivo de 'Tiempo para educar' es denunciar la situación del profesorado cántabro con respecto a la burocracia y sensibilizar al conjunto de la sociedad "de que el alumnado es el principal perjudicado", porque se le "priva cada vez de mayor tiempo y atención".

En esta línea, los sindicalistas han señalado la pandemia y los fondos europeos como el origen del aumento del papeleo, así como los cuatro planes -competencia digital, plurilingüismo, inclusión y salud- presentados en esta legislatura por la Consejería de Educación, que requieren informes que "restan tiempo a labores fundamentales". A ello se suman "programaciones cada vez más atomizadas, informes, actas y memorias" que limitan el tiempo dedicado a la docencia, han explicado.

En este sentido, los líderes sindicales han detallado que de las 37,5 horas semanales de las que consta la jornada laboral del profesorado, 7,5 están destinadas a preparar actividades docentes, recibir formación permanente o actividades pedagógicas complementarias.

Sin embargo, el estudio realizado por STEC sobre la carga burocrática arroja que, de esas 7,5 horas, en Cantabria se dedican entre cuatro y cinco horas a estos asuntos, si bien uno de cada cuatro docentes emplea más de seis.

Para los representantes del sindicato, los datos "evidencian" el "aumento constante" de los trámites dedicados a planes, proyectos y programas que no tienen asociada una dotación horaria.

Asimismo, han criticado que la "consecuencia directa" de esta falta de tiempo es un "menor margen para preparar las clases, coordinarse, atender a los alumnos y realizar evaluaciones con el rigor y la calma necesarios".

Según la macroencuesta de STEs, el 95% del profesorado cántabro considera la carga burocrática "asfixiante y perjudicial" para su labor docente, y es el problema que mayor consenso genera entre los profesionales, por encima de la bajada de ratios (90%).

Por otra parte, el 91% de los docentes afirma que la Administración no le respalda lo suficiente; el 95% considera que su salario no se ha revalorizado lo suficiente conforme al IPC; y el 88% estima que el salario actual no es el adecuado, han detallado.

Sobre la negociación, Encinas y Galán han censurado los "incumplimientos" de los compromisos por parte de la Consejería de Educación acerca del cronograma de negociaciones pactado con la Junta de Personal Docente, "agendado" para diciembre de 2025, que contemplaba la reducción horaria, la bajada de ratios, la adecuación salarial y la reducción de la burocracia, unas demandas que persisten desde junio de 2024, según han denunciado.

Los sindicalistas han asegurado que en enero de 2026 "persiste la falta de compromiso" del departamento que dirige el consejero Sergio Silva, que para ellos "suma una asignatura pendiente en su gestión".