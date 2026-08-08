Detenidos el tiroteado y el apuñalado en Santander

Imagen de archivo de la Policía Local de Santander.-ARCHIVO - Nacho Cubero - Europa Press

SANTANDER, 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

El hombre que ha recibido varios disparos en la tarde de este sábado en Santander y el presunto autor de los tiros, que presentaba heridas por arma blanca, han sido detenidos por la Policía Local.

Ambos se encuentran en el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, bajo la custodia de los agentes. El primero ha resultado herido grave y el segundo está siendo tratado de dos puñaladas en espalda y brazo.

Además, también ha sido arrestada una mujer como cómplice de este último y que permanece en los calabozos, según han informado a Europa Press fuentes del Cuerpo municipal.

Según han trasladado dichas fuentes, la Policía ha recibido el aviso del suceso alrededor de las 15.00 horas por parte de una vecina que afirmaba que un chico se encontraba dando tiros por en el entorno de una cafetería de la calle Universidad.

Ha continuado con que éste podría haber accedido al interior del establecimiento, aunque todo apunta a que los disparos se produjeron en la vía pública. Posteriormente, se dio a la fuga hacía la calle Honduras donde se le perdió la pista.

Más tarde, el implicado fue localizado en la intersección entre la calle Atalaya y San Celedonio a bordo de un vehículo que conducía la mujer detenida.

La Policía Local ha abierto una investigación para aclarar lo sucedido.