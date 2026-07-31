Sucesos.- Muere una mujer de 27 años en Santander y detienen a su pareja, un hombre de 39

Puerta del piso de la calle Perines donde se ha producido la agresión y muerte de una mujer de 27 años preuntamente a manos de su pareja de 39. El hombre ha llamado a la Policía, ha confesado los hechos y ha quedado detenido - NACHO CUBERO - EUROPA PRESS

SANTANDER, 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 27 años ha muerto este viernes a mediodía en un piso de la calle Perines de Santander y la Policía Nacional ha detenido a un hombre de 39 años, pareja de la víctima, como presunto autor de la agresión, que se habría cometido con arma blanca.

El arrestado por el supuesto homicidio ha llamado a la Policía y ha confesado los hechos, que se investigan como un posible caso de violencia de género.

No constan denuncias previas por violencia machista entre ambos, que tienen un hijo en común menor, de corta edad, han informado fuentes policiales.

El 091 de la Policía Nacional recibió a las 12.30 horas una llamada en la que se solicitaba la presencia de efectivos en el domicilio en cuestión.

Una vez personados en la vivienda, los agentes han hallado en su interior a una mujer con heridas sangrantes, posiblemente causadas con arma blanca.

Ante ello, han solicitado la presencia urgente de servicios sanitarios que, una vez el lugar, solo han podido confirmar la muerte de la víctima.

En el lugar, los policías han procedido a la detención de un hombre, pareja de la fallecida, que se ha confesado autor de los hechos.

El arrestado ha sido trasladado a la comisaría de la Policía Nacional en Santander, que ha activado el protocolo establecido ante casos de violencia de género.

Así, agentes especializados en la investigación de estos hechos están practicando diligencias para esclarecer las circunstancias en las que se ha producido este homicidio.

En el lugar se han personado varias patrullas con efectivos de la brigada de Seguridad Ciudadana y de las policías Judicial y Científica.

La Delegación del Gobierno en Cantabria ya ha trasladado al Ministerio de Igualdad la información recabada hasta ahora sobre este presunto asesinato machista.