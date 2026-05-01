VALLADOLID/SANTANDER 1 May. (EUROPA PRESS) -

Tres varones han sido detenidos por agentes de la Guardia Civil en la madrugada de este viernes en Cantabria como presuntos autores del atraco a una oficina bancaria cometido en Villanubla (Valladolid) este jueves.

Fuentes próximas al caso han informado a Europa Press de que la detención se ha producido en la localidad cántabra de Suances en torno a las 6 de la mañana de este viernes y que los tres individuos serán trasladados en las próximas horas a Valladolid para que presten declaración ante el Juzgado de Guardia en la ciudad.

Se trata de dos varones identificados como J.A.P.P. y A.P.P, hermanos, y un tercer hombre de nacionalidad rumana.

La Guardia Civil de Cantabria ha confirmado a Europa Press que han participado en esta actuación si bien la investigación corresponde a la Unidad Orgánica de la Policía Judicial de Valladolid.

Los hechos que se les atribuyen ocurrieron a mediodía de este jueves, cuando dos personas armadas atracaron una sucursal bancaria en la localidad vallisoletana de Villanubla, próxima a la capital, donde se llevaron dinero en efectivo, que según ha informado la prensa local ascendía a 32.000 euros.

En el interior de la oficina estaba presente el empleado de la entidad, al que han amenazado para que les entregara dinero.

Una vez que se hicieron con el botín han abandonado el lugar en un vehículo y la Guardia Civil se hizo cargo de la investigación de los hechos.

Se da la circunstancia, según señalan las mismas fuentes próximas al caso, de que uno de los detenidos, J.A.P.P, fue juzgado, y absuelto, en 2015 como presunto autor del atraco perpetrado el 10 de julio de 2013 en una sucursal bancaria en Laguna de Duero (Valladolid), donde un hombre armado con un cuchillo y con la cara cubierta se hizo con un botín de 1.056 euros para luego huir en bicicleta.