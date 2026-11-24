La vendedora de la ONCE María Teresa Jimeno - ONCE

SANTANDER 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Sueldazo de Fin de Semana de la ONCE ha repartido en Cantabria 240.000 euros en el sorteo que se celebró el sábado, 21 de noviembre, y con el que resultaron premiados diez cupones con 24.000 euros.

La vendedora de la ONCE, María Teresa Jimeno, ha sido quien ha repartido la suerte en su punto de venta situado en Santander. Jimeno es vendedora desde hace 1 año.

El Sueldazo Fin de Semana de la ONCE reparte un premio principal de 300.000 euros al contado y 5.000 euros al mes durante 20 años para el cupón que acierte las cinco cifras y la serie ganadora; 54 premios de 20.000 euros a las cinco cifras del número premiado; 495 premios de 200 euros a las cuatro últimas cifras.

Además, hay premios adicionales de 2.000 euros al mes durante 10 años para otros cuatro cupones que acierten las cifras correspondientes; además de premios a las extracciones adiciones.

El sorteo del Sueldazo se celebra cada sábado y domingo, y los resultados se pueden consultar en la web oficial de JuegosONCE.

Los cupones de la ONCE se comercializan por los más de 21.000 vendedores y vendedoras de la Organización. Además, se pueden adquirir desde www.juegosonce.es, y en establecimientos colaboradores autorizados.