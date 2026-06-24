Suprimidos los Cercanías a Astillero y Cabezón por una avería que impide la salida de trenes de Santander

Archivo - Trenes de Cercanías de Cantabria - ADIF - Archivo

Antes, el servicio acumulaba una decena de cancelaciones y varios retrasos, y viajeros avisaron al 112 por calor en un convoy detenido SANTANDER 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los trenes de Cercanías de Cantabria que comunican Santander con Astillero y Cabezón de la Sal han quedado suprimidos pasadas las tres de la tarde de este miércoles, por una incidencia en la infraestructura, han informado desde Renfe y Adif a Europa Press.

La avería se ha registrado en instalaciones de Santander, concretamente en las agujas, que impiden la salida de convoyes, y el único que tenía programado el viaje a la hora de la incidencia ha quedado inutilizado, han precisado las citadas fuentes.

Antes de este fallo, el servicio ferroviario en la región acumulaba al menos una decena de cancelaciones de trenes de Cercanías y sufría retrasos en varias conexiones más, en las líneas que comunican Santander con Reinosa, Torrelavega-Cabezón de la Sal y El Astillero-La Cantábrica.

Asimismo, uno de los convoyes ha quedado detenido tras salir de la estación de Santander y debido al calor que hacía en su interior, varios pasajeros han llamado al 112.

El Servicio de Emergencias ha confirmado a Europa Press que ha recibido avisos de pasajeros antes de las dos y media de la tarde, cuando los afectados llevaban unos 15 minutos dentro de los vagones, y ha apuntado que si bien ha movilizado medios, Adif ha solventado la situación y el tren ha reanudado la marcha y regresado a la salida sin que se hayan registrado heridos.

SUPRESIONES Y RETRASOS.

En cuanto a las suspensiones de servicios, se trata de la salida programada a las 8.46 horas de Santander a La Cantábrica, a las 9.18 horas de esta localidad a la capital, a las 13.25 de Santander a Torrelavega, a las 14.00 en sentido inverso, a las 14.25 de la capital cántabra a la del Besaya, a las 15.00 el trayecto contrario, a las 14.42 de Santander a Los Corrales, a las 14.10 de Santander a Puente San Miguel y a las 15.05 horas de Puente San Miguel a Santander, según información de Renfe en un canal de comunicación a los viajeros.

Fuentes de la compañía han indicado a esta agencia que se trata de supresiones "puntuales" en la red de Cercanías por "reajuste del servicio", y han apuntado que los retrasos registrados han sido igualmente "puntuales".

Y de acuerdo con la comunicación de Renfe a los pasajeros, las demoras han sido de 15 minutos en el tren con salida programada a las 7.31 horas de Reinosa a Santander, de 17 minutos el de las 11.53 que cubre el mismo trayecto, de 19 minutos el de las 13.15 de Santander a Astillero, y de 16 minutos el que salía a las 12.15 de Santander a Reinosa.