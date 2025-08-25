Susinos replica a CCOO que el operativo contra los últimos incendios ha estado bajo el control de Presidencia

Archivo - Foto de archivo. Las consejeras de Presidencia, Isabel Urrutia, y de Desarrollo Rural, María Jesús Susinos, en la base de los helicópteros del Gobierno - GOBIERNO - Archivo

Señala que ya se está trabajando en la mejora del dispositivo, con "muchas cosas que cambiar", pero "no entiende la salida de tono" del sindicato

SANTANDER, 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Desarrollo Rural, María Jesús Susinos (PP), ha afirmado que es "completamente falso" que haya existido "ninguna falta de autoridad" por su parte, o la de su departamento, en relación al dispositivo contra los recientes incendios forestales dado que la gestión ha correspondido a Presidencia desde la activación el pasado 14 de agosto del Plan Territorial de Emergencias (PLATECANT).

"Ha sido la consejera Urrutia la que ha coordinado todas estas actuaciones, además muy bien coordinadas", ha defendido Susinos después de que CCOO denunciara el pasado viernes "caos organizativo" en el operativo de incendios forestales y señalara, principalmente, a Desarrollo Rural, de quien habitualmente depende el operativo.

Susinos ha opinado que el coordinador del Sector Autonómico de la Federación de Servicios a la Ciudadanía (FSC) de CCOO en Cantabria, Carmelo Renedo, que fue quien denunció este "caos" en rueda de prensa, "nada más que ha dicho barbaridades" y "un cúmulo de falsedades que no se corresponden para nada con la realidad y que además han dejado entrever claramente la falta de conocimiento que tiene sobre la materia de la que estaba hablando".

"Ha sido una rueda de prensa totalmente sin ton ni son; fuera de lugar, en el momento y en las formas, con acusaciones que ha vertido muy graves, con insultos que no se corresponden nada con la realidad y con auténticas barbaridades", ha aseverado la titular de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación a preguntas de los medios de comunicación sobre las acusaciones de CCOO.

Tras insistir en que desde la activación del PLATERCANT el dispositivo "no ha estado" bajo su autoridad, Susinos ha insistido en que las actuaciones por parte de Presidencia han estado "muy bien coordinadas".

Además, ha defendido que el dispositivo de prevención y de extinción de lucha contra incendios forestales --compuesto por 400 integrantes entre bomberos forestales, agentes del medio natural, técnicos y emisoristas-- es, en cuanto a medios humanos y materiales, "de los mejores de España".

Sí ha reconocido que "hay cosas que hay que mejorar" y cambiar. "Yo me las he encontrado así cuando he llegado", ha dicho Susinos.

En este sentido, ha explicado que, cuando en septiembre de 2024 asumió el cargo de consejera --sustituyó en el cargo a Pablo Palencia--, "lo primero" que hizo fue reunirse con diferentes entes y agentes que tenía que ver con sus áreas de competencia, entre ellos con los sindicatos.

Ha señalado que cuando mantuvo la primera reunión con los sindicatos fue "en octubre o noviembre" y "en esos momentos no podíamos hacer ningún cambio" por la proximidad de la temporada de incendios y "no daba tiempo".

Por ello, trasladó la necesidad de "salir de la temporada de incendios lo mejor posible y luego trabajar sobre este dispositivo", algo que --ha dicho-- ya se está haciendo en diferentes mesas de trabajo en las que están presentes los sindicatos.

Es por ello, por lo que Susinos no entiende "para nada esta salida de tono" de CCOO. "No era el momento, no era el lugar y desde luego no han sido para nada las formas porque han sido muchísimas las barbaridades, las faltas, los insultos hacia mi persona e insisto, totalmente salida de tono", ha zanjado.

La consejera ha realizado estas declaraciones en Colindres, donde ha acudido junto a Urrutia a los actos conmemorativos de la festividad de San Ginés.