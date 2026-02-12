Talados cuatro árboles de la calle Joaquín Costa con riesgo de caída

Archivo - Calle Joaquín Costa - LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO - Archivo

SANTANDER 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

Operarios de la empresa Légamo, encargada del servicio de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Santander, han talado y retirado cuatro árboles de la calle Joaquín Costa afectados por podredumbres y que presentaban riesgo de caída sobre la vía.

El Consistorio ha informado este jueves en un comunicado que, en los últimos días, se han llevado a cabo labores de poda en la citada calle programadas en el plan anual, unas tareas que se complementan con trabajos de inspección visual del arbolado existente.

En el transcurso de esta inspección técnica se ha detectado que cuatro ejemplares de plátano de sombra estaban afectados por podredumbres en la zona de inserción de las ramas principales con el tronco, lo que conllevaba un importante de riesgo de rotura y caída sobre la vía pública.

Ante esta situación, y en prevención de riesgos inminentes por las condiciones meteorológicas de fuertes vientos, se ha decidido talarlos y retirarlos.

Este mismo año serán sustituidos por otros ejemplares en la próxima época de plantación arbórea.