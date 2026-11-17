Zona azul ERA de Torrelavega. - AYUNTAMIENTO DE TORRELAVEGA

TORRELAVEGA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Tarjeta Ciudadana de Torrelavega ha registrado 789 nuevas solicitudes desde el pasado 1 de octubre, coincidiendo con un periodo en el que este servicio municipal ha incorporado nuevas ventajas para sus usuarios, entre ellas la posibilidad de ampliar el tiempo de estacionamiento en la Zona Azul gratuita, que entró en funcionamiento este lunes.

El concejal de Desarrollo Local, Jesús Sánchez, ha destacado la "buena acogida" de esta herramienta y su utilidad para "facilitar" el acceso de los vecinos a diferentes servicios municipales, simplificar gestiones administrativas y evitar trámites innecesarios.

En un comunicado, ha subrayado que una de sus ventajas más recientes está vinculada a la nueva regulación del estacionamiento.

Y es que, mientras que el tiempo máximo general en la Zona Azul es de 90 minutos, las personas titulares de la Tarjeta Ciudadana pueden estacionar hasta 120 minutos.

Sánchez ha señalado que esta funcionalidad es un ejemplo de cómo la tecnología puede contribuir a mejorar la relación entre la administración y la ciudadanía, ya que evita que los vecinos tengan que presentar reiteradamente documentación para acceder a determinados servicios.

En este sentido, ha puesto en valor que la Tarjeta Ciudadana sea "completamente gratuita" y permita realizar gestiones de una forma "más sencilla y cómoda".

Desde su puesta en marcha, se han tramitado cerca de 30.000 Tarjetas Ciudadanas, un dato que refleja la implantación de este servicio entre la población de Torrelavega y su consolidación como herramienta de acceso a diferentes prestaciones municipales.

El concejal ha animado a las personas empadronadas en Torrelavega que todavía no disponen de ella a solicitarla y aprovechar sus ventajas.

Así, ha explicado que la tarjeta puede tramitarse en el Centro Municipal de Formación de Barreda o a través de la página web www.torrelavegatc.es.