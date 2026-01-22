Temperaturas bajo cero en varios puntos de Cantabria, con -7,1ºC en Cabaña Verónica y -3,2ºC en Reinosa

Archivo - Reinosa - PSOE - Archivo

SANTANDER 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

Cabaña Verónica, en la vertiente cántabra de Picos de Europa, ha amanecido este jueves a -7,1ºC, la tercera temperatura mínimas más baja del país en este inicio de jornada, según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

De hecho este punto de la comunidad autónoma no ha pasado de los -6,º2 grados en toda la noche.

Aunque ya fuera del ránking nacional, otros puntos de Cantabria también se han despertado con temperaturas bajo cero, como Reinosa, con -3,2ºC a las 6.20; Alto Campoo (-2,6ºC a las 7.40 horas) o las localidades de Polientes y Cubillo del Ebro, en Valderredible, donde los termómetros marcaban -1,5 y -1,2 grados, respectivamente, sobre las 8.00.

En cuanto a las máximas, en la comunidad no han llegado ni a los 12ºC esta noche. Así, se han quedado en los 11,8ºC en Santander; en los 11,6ºC en San Vicente de la Barquera y la zona del aeropuerto Seve Ballesteros.

Por otra parte, esta madrugada las rachas de viento han alcanzado los 83 kilómetros por hora en Santander y han superado los 60 km/h en el aeropuerto (65 km/h), en Tresviso (64 km/h) y en Castro Urdiales (61 km/h).