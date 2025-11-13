La temporada de caza 2026-2027 en Cantabria comenzará el 1 de abril y mantiene los aprovechamientos máximos

La consejera de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación, María Jesús Susinos, preside el Consejo Regional de Caza. - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Regional de Caza, presidido por la consejera de Desarrollo Rural, María Jesús Susinos, ha aprobado sin cambios la orden anual de caza para la temporada 2026-2027, que comenzará el 1 de abril del próximo año, después de que el borrador planteado por la Consejería haya salido adelante en una muestra de la buena relación existentes con el sector cinegético.

Así, se amplía la vigencia de los planes técnicos de aprovechamiento cinegético vigentes en la temporada 2025-2026 a la próxima temporada con idénticos aprovechamientos máximos de las especies cinegéticas indicadoras con el fin de facilitar la adecuada gestión de los cotos de caza y evitar daños, tanto a la ganadería como a la agricultura, además de posibles accidentes de tráfico, ha informado este jueves el Gobierno.

La nueva temporada comenzará el 1 de abril de 2026, con el rececho de machos de corzo, y finalizará el 15 de marzo de 2027, con el perreo de sorda.

Susinos ha explicado que se trata de una normativa "sin apenas novedades" respecto a la temporada pasada, "que seguirá contribuyendo a facilitar el ejercicio de la actividad cinegética y lograr un uso cada vez más sostenible de los recursos cinegéticos en base a la planificación de la caza y su compatibilidad con la conservación de la biodiversidad y otros usos del territorio".

Además, se ha abordado la necesidad de concienciar a los cazadores de la importancia de comunicar los resultados de las cacerías a los titulares de los cotos, así como potenciar la autogestión del coto, preferentemente mediante el uso de herramientas digitales en las relaciones entre el gestor y los cazadores.

De igual modo, se ha mostrado partidaria de implicar a la Federación Cántabra de Caza y a las entidades colaboradoras en la digitalización de los procesos de gestión de la actividad cinegética de la región.

Finalmente, la consejería se ha comprometido a estudiar una alternativa para que los cazadores puedan realizar los controles de triquinosis en las piezas de caza para autoconsumo, con mayor facilidad.

En la reunión también ha estado presente el director general de Montes y Biodiversidad, Ángel Serdio.