Archivo - Foto de archivo. Sala del 112 Cantabria - 112 CANTABRIA - Archivo

SANTANDER, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El temporal ha provocado durante la noche y el inicio de la mañana algunas incidencias en Cantabria, que han consistido en ramas y árboles y caídos, acumulaciones de agua y dos inundaciones de viviendas.

El Centro de Atención a Emergencias 112 del Gobierno de Cantabria ha recibido entre las 19.00 horas del miércoles y las 7.00 horas de este jueves un total de 31 llamadas relacionadas con el viento, las lluvias y los fenómenos costeros adversos que están afectando a la región que han derivado en la gestión de diez incidencias.

Durante el final de la tarde y la noche ha sido la lluvia la que más incidencias ha dejado con 22 llamadas y seis incidentes, que se han concentrado en la franja horaria comprendida entre las 19.00 y la medianoche, en el área litoral.

De nuevo han sido acumulaciones de agua y dos inundaciones de vivienda las que han provocado los avisos.

El viento amainó pasadas las 19.00 horas dejando únicamente ocho llamadas y tres incidencias por espacio aproximado de una hora. Todas se correspondes con ramas y árboles caídos. Los costeros generaron, nuevamente, una única llamada, ha informado en un comunicado el Gobierno de Cantabria.

BOMBEROS DE SANTANDER

Por su parte, los Bomberos de Santander realizaron hasta las 20.00 horas del miércoles un total de 19 intervenciones por los fenómenmos meteorológicos adversos.

De ellas, seis estuvieron relacionadas con árboles, una con las luces de Navidad, otra con un andamio y también hubo una chimenea con riesgo de caída. Las diez restantes fueron asistencias técnicas en edificios, según han detallado en redes sociales.

Para la jornada de este jueves la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) no ha activado avisos por fenómenos meteorológicos adversos.