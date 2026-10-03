'Tentemplé' regresa este octubre con tres domingos de música, narración, humor y creación artística en directo

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SANTANDER 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Santander dará continuidad este mes de octubre al ciclo cultural 'Tentemplé', que regresará tras el verano con tres nuevas jornadas de actividades en los Jardines de Pereda y el Auditórium del Sardinero y una programación que reunirá música, narración oral, humor y creación plástica en directo.

En un comunicado, el Consistorio ha subrayado que este programa se desarrollará los domingos 11, 18 y 25 de octubre, y que reunirá a Saxolis, Pedro Herrero 'El Artivista', Aldo Méndez, dúo Cuatro Alas, Bea Millán y Vanesa Muela.

La concejala de Cultura, Noemí Méndez, ha señalado que esta programación, diseñada por Cultropía, permite dar continuidad a un proyecto que nació con la voluntad de recuperar los templetes como lugares vivos para la cultura y convertirlos en puntos de encuentro entre artistas, vecinos y visitantes.

"Queremos que 'Tentemplé' vaya construyendo una identidad propia dentro de la programación cultural de Santander, con propuestas diferentes entre sí y capaces de sorprender al público", ha afirmado la edil, que ha incidido en la apuesta por combinar disciplinas, formatos y perfiles artísticos.

En este sentido, ha explicado que la edición de octubre permitirá pasar del saxo y la percusión al tango, la poesía o la música tradicional, pero también disfrutar de cuentos, humor o de un proceso de creación pictórica en directo.

La responsable municipal ha destacado además el carácter abierto de las actividades y su desarrollo en dos enclaves "muy reconocibles". "La cultura también contribuye a generar nuevas formas de mirar y habitar los espacios de la ciudad y 'Tentemplé' nos permite hacerlo con propuestas accesibles, cercanas y de calidad", ha apuntado.

PROGRAMACIÓN.

La programación comenzará el domingo 11 de octubre en los Jardines de Pereda con Saxolis, dúo de saxo y percusión que combina la energía de ambos instrumentos en un espectáculo en el que confluyen house, funk y ritmos latinos.

La improvisación y la interacción con los espectadores son dos de las características de una propuesta que contará con pases a las 12.00 y 13.00 horas por la mañana y a las 18.00 y 19.00 horas por la tarde.

Ese mismo domingo, a las 13.00 horas en el Auditórium, actuará Pedro Herrero 'El Artivista' con 'Born to be guay', un espectáculo unipersonal que combina monólogos interactivos, humor, guitarra, ukelele y voz en directo. Herrero, músico, actor y escritor, plantea a través de sus textos, sketches y canciones una mirada humorística sobre la actualidad cotidiana.

El domingo 18, el narrador Aldo Méndez llegará a los Jardines de Pereda con 'Historias viajeras' y 'Palabras más, palabras menos*', propuestas en las que juega con la literatura, los relatos transmitidos a través del tiempo y la tradición oral. Será a las 12.00 y 13.00 horas y, por la tarde, a las 18.00 y 19.00 horas.

También el día 18, el dúo Cuatro Alas llevará al Auditórium, a las 13.00 horas, una propuesta de tango y poesía con versiones instrumentales para violín y bandoneón. El espectáculo propone un recorrido por los paisajes y las historias del tango argentino acompañado por intervenciones de poesía recitada.

'Tentemplé' cerrará su programación de octubre el domingo 25 con una jornada en la que la creación artística será protagonista en los Jardines de Pereda. La artista Bea Millán realizará 'A Chorro Vivo', una intervención de grafiti en directo para desarrollar una obra de gran formato utilizando pintura gestual, dripping, chorreados y salpicaduras de color.

Tendrá lugar entre las 12.00 y las 14.00 horas y entre las 17.00 y las 19.00 horas, de manera que el público podrá acercarse en distintos momentos y contemplar cómo evoluciona la pieza y seguir en directo el proceso creativo.

Finalmente, el Auditórium recibirá ese domingo, a las 13.00 horas, a Vanesa Muela, intérprete especializada en música tradicional y folclore con más de cuatro décadas de trayectoria y más de 4.200 conciertos ofrecidos en Europa, Asia y Latinoamérica.