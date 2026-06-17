El tercer detenido por la pelea mortal de Santander comparece mañana ante la jueza mientras sigue la investigación

Archivo - Un coche de Policía Nacional circula por el centro de Santander de madrugada - Juan Manuel Serrano Arce - Europa Press - Archivo

SANTANDER, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El tercer detenido por el apuñalamiento mortal del pasado sábado en Santander, donde falleció un joven de madrugada tras una pelea en la zona de ocio nocturno, continúa en dependencias policiales y está previsto que pase a disposición judicial este jueves, 18 de junio, por la mañana, según han informado a Europa Press fuentes jurídicas y de la investigación, que continúa abierta.

Se trata de un hombre que el lunes se personó de manera voluntaria en comisaría y que fue arrestado, al igual que otros dos presuntos implicados en la reyerta que fueron detenidos por la Policía Nacional en la zona tras los hechos y que quedaron en libertad después de comparecer ante la jueza.

Y es que la titular de la Plaza número 3 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Santander, en funciones de guardia el lunes, acordó dejarles en libertad provisional porque en ese momento de la investigación no existían elementos suficientes para atribuirles la autoría del apuñalamiento.

Ante esto, la Fiscalía no solicitó su ingreso en prisión preventiva y la magistrada no acordó esta medida, pero sí que ambos comparezcan semanalmente ante el tribunal, que no dispongan de su pasaporte y que no salgan de España.

HOMICIDIO.

La instructora del caso ha incoado diligencias por un delito de homicidio, por la muerte del joven, de origen colombiano, tras la pelea que tuvo lugar sobre las 4.25 horas del 13 de junio en la zona de bares de la capital cántabra, en el entorno de la calle Gándara.

El chico agredido murió desangrado, tras sufrir una herida en el tórax compatible con arma blanca. Los agentes le localizaron en las inmediaciones de un local nocturno, tumbado en el suelo y sangrando abundantemente.

Y aunque avisaron de urgencia a los servicios sanitarios y llegaron poco después, no pudieron hacer nada por salvar su vida.