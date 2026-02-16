Todo el Parlamento cántabro, a favor de una bonificación por reciclaje para compensar el 'tasazo' de basuras

Archivo - Reciclado de vidrio - AYTO - Archivo

SANTANDER, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento de Cantabria ha aprobado por unanimidad en el Pleno de este lunes una moción que insta al Gobierno regional (PP) a estudiar una bonificación fiscal o una deducción en el IRPF por compromiso medioambiental y reciclaje para compensar la subida de la tasa de basuras que implica la Ley de residuos y suelos contaminados para una economía circular.

La bonificación sería de un máximo de 100 euros por contribuyente y para quienes acrediten ese compromiso medioambiental, en consonancia con el sentido de esta ley que se basa en que "quien más recicla, menos paga".

Así lo recoge esta moción que partía del PRC y que ha salido adelante con una enmienda de modificación del PP. La original pedía articular deducciones "de manera inmediata" y la finalmente aprobada tras el cambio introducido recoge que se "estudie de manera inmediata el cauce legal para articular" las bonificaciones.

Además, insta al Ejecutivo a firmar convenios con los ayuntamientos, la Federación de Municipios, MARE o asociaciones o implicadas para facilitar la realización de actuaciones medioambientales o de reciclaje que puedan ser acreditadas con el fin de justificar el compromiso ambiental que dé lugar a las compensaciones.

También el Grupo Vox había presentado una enmienda, pero en su caso no ha sido aceptada porque pedía entre otras cosas la derogación de la Ley, que como ha argumentado el PRC "no corresponde a este Parlamento".

Los 'populares' han explicado que su enmienda se debe a que la moción original "necesitaba alguna precisión" para articular la bonificación fiscal que mejor se adapte al incentivo del reciclaje, pues por ejemplo "quienes más necesitan esa ayuda" serían las familias que no presentan declaración de la renta por tener menos ingresos, y por tanto "no se iban a poder beneficiar" con bonificaciones al IRPF.

Pese a su apoyo a la iniciativa, han recalcado que "no es cierto" que el conocido como 'tasazo' de basuras responda a una directiva europea como sostienen algunos grupos, sino a "la interpretación ideológica de Pedro Sánchez que propone la directiva europea lo que se propone".

Además, el diputado del PP Juan José Alonso ha acusado a los regionalistas de tratar de actuar ahora para "corregir lo que hicieron mal antes". "No hubiera sido más fácil no haber aprobado el tasazo de Pedro Sánchez", ha cuestionado.

Desde el PRC, Pedro Hernando ha defendido esta moción que apuesta por mecanismos para compensar la subida de la tasa que implica la nueva normativa, que impone que el ciudadano pague el coste real de la gestión de los residuos, repercutiendo en sus impuestos lo que hasta ahora venían asumiendo las administraciones. Así, propone que lo que éstas se van a "ahorrar" vuelva a quienes más reciclan.

Y es que ha lamentado que "las administraciones han tenido una gran inactividad en todo esto: muy español eso de dejar pasar todos los plazos y cuando llega ya el plazo final, ponerse a ello", ha ironizado el regionalista, que ha reivindicado que "no se debe perjudicar al vecino que se anime a reciclar".

En la misma línea, el PSOE ha apoyado que se estudien fórmulas dentro de las competencias de la comunidad para aplicar esas bonificaciones, y ha hecho hincapié en velar por que lleguen a las personas más vulnerables económicamente, teniendo en cuenta variables que les podrían excluir de beneficios fiscales.

La socialista Ana Belén Álvarez ha defendido incentivar el reciclaje y ha recalcado que la transición ecológica "no puede percibirse como una obligación" sino "como un compromiso compartido".

Finalmente, desde Vox Armando Blanco ha criticado que el Gobierno regional va a ingresar "16 millones de euros más" por este "pelotazo fiscal", "sin introducir ninguna medida correctora que lo compense" y "poniendo la excusa de Sánchez".

"Son una contradicción con patas. Si están de acuerdo en recaudar más por este impuesto, no critiquen a quien les ha dado la herramienta para hacerlo", ha sentenciado el diputado.