Tolón asegura que el deporte base es esencial para conseguir objetivos saludables y éxitos nacionales e internacionales

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, durante su visita al Ayuntamiento de Colindres. - GOBIERNO DE ESPAÑA

COLINDRES 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Educación y Deportes, Milagros Tolón, ha asegurado este jueves en Colindres que el deporte base es "esencial" para conseguir "objetivos saludables y llegar a éxitos deportivos nacionales e internacionales".

Tolón ha recorrido las instalaciones deportivas municipales de Colindres, donde ha mantenido un encuentro con deportistas locales, y ha visitado el Ayuntamiento de la localidad, donde se ha reunido con el equipo municipal y ha firmado el libro de honor, según ha informado el Ministerio en un comunicado.

En este sentido, la ministra ha subrayado que el deporte ocupa "un lugar fundamental en la hoja de ruta del Gobierno de España", y ha recordado que el pasado martes se aprobó una inversión de 101 millones para las federaciones deportivas del país.