El Torrebus obtiene una valoración media de 8,28 sobre 10 y un alto nivel de satisfacción de los usuarios

TORRELAVEGA, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Torrebus ha obtenido una valoración media de 8,28 sobre 10 y un alto nivel de satisfacción de los usuarios, quienes, entre los aspectos mejorables, citan la frecuencia de paso y la ampliación de horarios.

Son datos que ha dado a conocer este miércoles la concejala de Urbanismo y Movilidad, Jezabel Tazón, en la Comisión Informativa del área y que corresponden a los resultados de la encuesta de satisfacción del Torrebus realizada en diciembre de 2025 entre 100 viajeros habituales, así como de los últimos datos de uso del servicio.

Según ha explicado, la encuesta, realizada en diciembre de 2025, otorga al transporte urbano una valoración media global de 8,28 puntos sobre 10. Además, el 81% de los encuestados afirma que continuará utilizando el autobús urbano, lo que refleja "un alto grado de confianza y fidelidad".

El perfil mayoritario del viajero es el de una mujer (64%), con una edad media de 39 años. Se trata, en gran parte, de trabajadores por cuenta ajena (62%), aunque también hay presencia de estudiantes y jubilados. El uso del autobús es frecuente: el 64% lo utiliza cinco o más días por semana, lo que refleja que se trata de un medio de transporte habitual y consolidado.

En cuanto a los motivos del viaje, el principal es el laboral (33%), seguido de desplazamientos por estudios, gestiones personales, compras o citas médicas, lo que, en su opinión, pone de manifiesto que el autobús urbano cumple una función esencial en la movilidad diaria de la ciudad.

Respecto al tipo de billete, la mayoría de los usuarios emplea abonos o tarjetas multiviaje, lo que indica un uso recurrente del servicio frente al billete sencillo.

Entre los aspectos mejor valorados destacan la temperatura en el interior del autobús (8,93), la rapidez en la compra del billete (8,82), la duración del trayecto (8,74) y la relación calidad-precio (8,82). En general, todos los apartados analizados superan el 8 de puntuación media.

En cuanto a puntos mejorables, ha indicado Tazón, aparecen la frecuencia de paso de los autobuses y la ampliación de horarios, que obtienen la puntuación más baja del estudio (7,26), así como la puntualidad en determinados momentos.

La responsable de Movilidad también ha destacado que los últimos datos confirman el buen momento del servicio: 2025 cerró con 854.615 viajeros, un 10,7% más que en 2024, lo que supone el mejor número de su historia y una media diaria de 2.341 usuarios. El crecimiento se ha reflejado también en las líneas que conectan con Cartes (+26%), Polanco (+44%) y Reocín (+16%).

Asimismo, desde julio de 2025 está operativo el nuevo servicio de transporte a la demanda, que amplía la cobertura del transporte público y ofrece una alternativa flexible en determinadas zonas y horarios.

Estos datos, ha señalado Tazón, coinciden con la entrada en vigor, en marzo de 2025, del nuevo contrato del servicio de transporte urbano y transporte escolar con la UTE formada por Transportes Terrestres Cántabros y Transportes Accesibles Peninsulares, por un importe de 22,9 millones de euros (IVA incluido) y una duración de 10 años.

El nuevo contrato contempla la incorporación de 13 vehículos nuevos, 12 con distintivo ambiental 'ECO' y uno con distintivo 'CERO', que desde agosto presta servicio en la Línea 1 entre Sierra y el Hospital de Sierrallana.

Actualmente están operativos seis autobuses híbridos que, cuando se incorporen los seis restantes, asumirán también el transporte escolar, completando así la renovación sostenible de la flota municipal. Además, está prevista la instalación de 20 nuevas marquesinas.