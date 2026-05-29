Torrelavega abrirá el 8 de junio el plazo de solicitud para el transporte escolar del curso 2026-2027

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TORRELAVEGA 29 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Torrelavega abrirá el 8 de junio el plazo para solicitar el servicio de transporte escolar del curso 2026-2027 para Infantil, Primaria y Secundaria.

Así lo ha anunciado la concejala de Movilidad, Jezabel Tazón, este viernes en nota de prensa, en la que ha explicado que las solicitudes deberán enviarse al correo electrónico torrebus@aytotorrelavega.es o entregarse en la oficina del Torrebús, ubicada en la primera planta del edificio de la Plaza de Abastos (Serafín Escalante número 3).

Según ha señalado, el número de plazas es limitado. En el caso de las rutas de Secundaria se dará prioridad a los matriculados en ESO, cuya solicitud sea presentada antes del 14 de agosto; mientras que para el resto de alumnos se tendrá en cuenta la edad y las solicitudes se atenderán por orden de recepción.

De acuerdo con la Ordenanza Reguladora de los Precios Públicos del Transporte Escolar aprobada por el Pleno de la Corporación en octubre de 2025, la prestación del servicio de transporte escolar devenga una tarifa trimestral de 16,21 euros.

También se establecen otras bonificaciones, del 25% en el caso de que en la misma unidad familiar estén inscritos dos niños y del 50% cuando estén inscritos tres o más niños.

Además, los niños cuyos progenitores o tutores tengan ingresos anuales, en conjunto, inferiores a dos veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), es decir, de 16.800 euros, tendrán derecho a una bonificación del 90%.

Por otro lado, se advierte que no se admitirán en los autobuses de Secundaria usuarios que no exhiban su correspondiente tarjeta (en las rutas de Infantil y Primaria no será necesaria).

Las tarjetas se enviarán a los institutos dos días antes del inicio del curso. En el caso de que durante el curso escolar se quiera dar de baja el servicio de transporte escolar, se deberá comunicar la misma a la oficina del Torrebús debiendo entregar la tarjeta y la baja tendrá efectos a partir del trimestre siguiente a la comunicación.

La concejala de Movilidad, Jezabel Tazón, ha subrayado la importancia de este servicio del que se han beneficiado 465 estudiantes, 147 de Infantil y Primaria, y 318 de Secundaria, en el presente curso escolar.