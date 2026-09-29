Torrelavega acoge este sábado una nueva ruta de IngeBike por la Vía Verde del Besaya

Imagen del cartel de la prueba - AYUNTAMIENTO DE TORRELAVEGA

SANTANDER 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

Torrelavega acoge este sábado, 3 de octubre, una nueva ruta de IngeBike por la Vía Verde del Besaya con salida a las 9.00 horas desde la Escuela Politécnica de Minas y Energía, en el Campus de la Universidad de Cantabria (UC) en la ciudad.

La actividad es una nueva cita de esta iniciativa de divulgación científica de la Universidad de Cantabria que utiliza la bicicleta para acercar la ingeniería civil a la sociedad de una forma sencilla y práctica, ha señalado el Ayuntamiento en nota de prensa.

El itinerario combinará el casco urbano con la Vía Verde en un recorrido aproximado de 31 kilómetros, prácticamente llano y accesible para cualquier persona con un mínimo de hábito ciclista.

Durante el recorrido, los participantes podrán conocer cómo una comarca históricamente ligada a la industria ha ido transformándose para afrontar nuevos retos. Se abordarán cuestiones relacionadas con la planificación urbana, la movilidad, las infraestructuras y el medio ambiente, así como la manera de compatibilizar el desarrollo económico con la sostenibilidad.

La participación es gratuita y requiere inscripción previa en la página web la web https://ingebike.unican.es/planificamos-por-la-vv-del-besaya....

La organización volverá a poner a disposición de los participantes bicicletas eléctricas (eBikes) y ofrecerá la posibilidad de probarlas durante la actividad. Estas bicicletas se asignarán por orden de inscripción, por lo que las personas interesadas deberán solicitar su utilización al apuntarse.

IngeBike, también conocido como 'Ingeniería desde la bici', es un proyecto de divulgación científica creado y liderado por profesores de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Santander de la Universidad de Cantabria para acercar la ingeniería civil al público general mediante rutas ciclistas guiadas que combinan sostenibilidad, deporte y educación.