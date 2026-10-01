Torrelavega acogerá el 12 de octubre la 39ª Marcha AMAT contra las adicciones

Presentación de la 39ª Marcha AMAT - AYUNTAMIENTO DE TORRELAVEGA

TORRELAVEGA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

Torrelavega celebrará el lunes, 12 de octubre, la 39ª Marcha AMAT, una cita solidaria que volverá a reunir a la ciudadanía para visibilizar la realidad de las adicciones, apoyar a las personas que se encuentran en proceso de recuperación y a sus familias, y promover el deporte como herramienta de prevención y hábito de vida saludable.

La marcha comenzará a las 11.00 horas en el Bulevar Demetrio Herrero y tendrá un recorrido sencillo de cinco kilómetros, que podrá realizarse caminando y al ritmo que cada participante desee.

Los dorsales tienen un precio de tres euros y pueden adquirirse en la sede de AMAT, en General Castañeda, así como en la sede de la marcha, ubicada este año en calle Julián Ceballos, frente a la Plaza 3 de Noviembre, además de en Besauto, Imagin y Torresport. También se ha habilitado la venta digital a través de Gedsport.

El alcalde, Javier López Estrada, acompañado por los concejales de Bienestar Social, Alberto Rubio, y de Deportes, Nacho González, ha presentado este jueves la marcha junto a la presidenta de AMAT, Carmen Terán; la psicóloga de la asociación, Arancha Ontañón; el gerente de Parte Automóviles, Iván Ruiz; representantes de AMAT y patrocinadores.

López Estrada ha comenzado reconociendo el trabajo que AMAT desarrolla durante todo el año con cientos de personas de Torrelavega, la comarca y Cantabria que afrontan problemas relacionados con las adicciones. El alcalde ha destacado los "más de cuarenta años" de trayectoria de una entidad que, ha afirmado, es "un orgullo para la ciudad de Torrelavega".

También ha puesto en valor el respaldo que recibe AMAT por parte de instituciones, empresas y ciudadanía, y ha señalado que esta jornada permite devolver a la asociación parte del "apoyo" y el "acompañamiento" que presta durante todo el año. Asimismo, ha agradecido la implicación de las empresas colaboradoras y ha destacado el compromiso de Grupo Parte con la marcha.

López Estrada ha invitado a todos los torrelaveguenses a participar el día 12 y a "volver a estar unidos" acompañando a AMAT en una de las citas solidarias con mayor trayectoria de la ciudad.

Por su parte, la presidenta de AMAT, Carmen Terán, ha agradecido el apoyo que la marcha continúa recibiendo año tras año de instituciones, ayuntamientos, empresas, comercios y ciudadanía. Para Terán, las 39 ediciones hablan de "compromiso", "constancia" y de una sociedad que ha querido caminar junto a las personas y familias que se enfrentan a las adicciones.

Terán ha recordado que detrás de cada persona existe una familia, amigos y circunstancias diferentes, pero también la posibilidad de "recuperar un proyecto de vida". Por ello, ha incidido en que la Marcha AMAT "va mucho más allá de una actividad deportiva: busca visibilizar las adicciones, romper estigmas y acompañar a quienes afrontan un proceso de recuperación y a sus familias".

La presidenta ha explicado además que el apoyo recibido permite a la asociación continuar desarrollando sus programas de prevención e intervención. "Cada paso cuenta" para poder seguir ofreciendo atención y apoyo a quienes lo necesitan, ha afirmado.

En esta edición se reconocerá especialmente la labor de los voluntarios de AMAT, que serán los encargados de cortar la cinta en la salida de la marcha coincidiendo con la celebración en 2026 del Año Internacional de las Personas Voluntarias.

La psicóloga de AMAT, Arancha Ontañón, ha destacado el carácter "solidario, participativo" de una marcha pensada para que pueda sumarse toda la ciudadanía. "Lo importante es que nos acompañéis", ha concluido.