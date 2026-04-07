Torrelavega acogerá el fin de semana el stand 'ExperienciaINCIBE' para fomentar la ciberseguridad entre la ciudadanía

Cartel 'ExperienciaINCIBE'. - AYUNTAMIENTO DE TORRELAVEGA

TORRELAVEGA 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Torrelavega acercará a la ciudad la iniciativa itinerante '#ExperienciaINCIBE', impulsada por INCIBE (Instituto Nacional de ciberseguridad de España), los días 10 y 11 de abril, con el objetivo de sensibilizar y concienciar sobre la importancia de la ciberseguridad y la confianza digital.

La actividad se desarrollará los días 10 y 11 de abril en el Centro Municipal de Formación de la Agencia de Desarrollo Local, ubicado en Barreda, ha indicado el Consistorio en nota de prensa.

Dirigida a personas a partir de 10 años, la experiencia se organizará en sesiones de aproximadamente 30 minutos para grupos de hasta 24 participantes. El horario será el día 10 de 9.00 a 14.00 horas y de 16.30 a 19.30 horas, y el día 11 de 9.00 a 17.00 horas

A través de esta iniciativa, que se realiza en el marco de los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiada por la Unión Europea (Next Generation), el Ayuntamiento de Torrelavega, con la colaboración de INCIBE, quiere elevar los niveles necesarios de cultura en ciberseguridad que cualquier usuario debe poseer para desenvolverse con confianza y seguridad en la era digital.

El concejal de Desarrollo Local, Dinamización Poblacional y TICs, Jesús Sánchez Pérez, ha explicado que, en un contexto en el que los riesgos en Internet son cada vez más frecuentes (mensajes fraudulentos, noticias falsas o aplicaciones maliciosas), esta propuesta busca "ofrecer formación accesible y útil para todos los públicos a través de una experiencia interactiva en la que los participantes podrán aprender a identificar amenazas digitales, proteger su información personal y hacer un uso responsable de Internet".

Las personas interesadas en participar o en recibir más información pueden contactar a través del correo electrónico stand@incibe.es o en el teléfono 696 947 767. Asimismo, quienes deseen acudir en grupo podrán coordinar su participación previamente.