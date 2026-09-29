Torrelavega aprueba definitivamente la modificación de la Ordenanza ERA

Pleno de Torrelavega. - AYUNTAMIENTO DE TORRELAVEGA

TORRELAVEGA, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Ayuntamiento de Torrelavega ha aprobado definitivamente la modificación de la Ordenanza reguladora del Estacionamiento Regulado Activo (ERA), que actualiza y amplía el sistema de aparcamiento gratuito de alta rotación y establece nuevas condiciones para su funcionamiento.

La nueva regulación, aprobada con los votos de PRC y PSOE, establece 403 plazas de alta rotación en los principales ejes del centro de la ciudad, de las que 129 serán de Zona Naranja y 274 de Zona Azul.

En un comunicado, el Consistorio ha subrayado que estas zonas estarán distribuidas por diferentes calles del centro urbano como Julián Ceballos, Avenida de España, Augusto González Linares, Teodoro Calderón, La Llama, José Lucio Mediavilla, José María Pereda, Joaquín Cayón, Julián Urbina o Avenida de la Constitución.

Otra de las novedades es la incorporación al sistema ERA de los aparcamientos públicos en altura de La Carmencita y del Mercado Nacional de Ganados 'Jesús Collado Soto'.

De esta manera, la Ordenanza diferencia tres modalidades, la zona naranja corresponde a las plazas destinadas a carga y descarga que, fuera del horario establecido para esta actividad, pueden utilizarse como estacionamiento regulado; la zona azul comprende las plazas de estacionamiento en superficie, y la zona violeta corresponde a los aparcamientos públicos en altura de La Carmencita y del Mercado Nacional de Ganados.

La aprobación definitiva incorpora parcialmente dos de las alegaciones presentadas durante el periodo de información pública.

Entre ellas figura la presentada por el PP respecto al horario de las plazas reguladas en superficie, que comenzará a las 09.00 horas en lugar de a las 08.00 horas contempladas inicialmente.

Así, la zona azul estará regulada de lunes a viernes de 09.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 20.00 horas, y los sábados de 09.00 a 14.00 horas.

El tiempo máximo general de estacionamiento será de 90 minutos, ampliable hasta los 120 minutos para los titulares de la Tarjeta Ciudadana.

En el caso de los aparcamientos de La Carmencita y del Mercado Nacional de Ganados, identificados como zona violeta, la regulación será ininterrumpida durante las 24 horas de los días laborables, salvo desde las 14.00 horas de los sábados o vísperas de festivo hasta las 08.00 horas de los lunes o del día siguiente al festivo.

El tiempo máximo de estacionamiento será de 12 horas, ampliable hasta las 24 horas con la Tarjeta Ciudadana.

La nueva Ordenanza entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de Cantabria.

TORREBICI.

En el apartado de mociones, ha sido rechazada la iniciativa del Grupo Municipal Popular relativa al servicio municipal de alquiler de bicicletas eléctricas TorreBici.

La propuesta planteaba habilitar la partida presupuestaria necesaria para licitar un nuevo contrato antes de la finalización del actual. Ha contado con los votos a favor del PP y Vox y en contra de PRC, PSOE y Torrelavega Sí.

Durante el debate, el portavoz socialista y primer teniente de alcalde, José Luis Urraca, ha afirmado que TorreBici es un servicio "irrenunciable" y ha defendido la necesidad de "repensarlo y mejorarlo", corrigiendo los problemas detectados antes de poner nuevamente el servicio en funcionamiento.

La concejal de Movilidad, Jezabel Tazón, ha incidido en que la intención municipal es dar continuidad a TorreBici, pero revisando previamente su modelo para evitar reproducir los problemas actuales y asumir un incremento considerable del coste.

Entre las posibilidades que se están estudiando se encuentran disponer de software propio, aprovechar el parque actual de bicicletas, adquirir nuevas unidades progresivamente y recurrir a talleres de la ciudad para su mantenimiento.

"Queremos encontrar una fórmula viable para que la TorreBici continúe", ha señalado.

MOCIÓN SOBRE CEUTA.

Por otra parte, el Pleno ha aprobado la moción presentada por el Grupo Municipal Vox relativa a la soberanía española sobre Ceuta y otros territorios españoles situados en el norte de África, con los votos a favor de PRC, PP y Vox y los votos en contra del PSOE y Torrelavega Sí.

La iniciativa plantea reafirmar la soberanía española sobre Ceuta, Melilla, las islas Chafarinas, el peñón de Vélez de la Gomera, la isla de Perejil y las islas y peñón de Alhucemas.

Asimismo, insta al Gobierno de España a promover la suspensión del Tratado de Amistad, Buena Vecindad y Cooperación con Marruecos, al considerar el grupo proponente que determinadas reivindicaciones territoriales realizadas desde Marruecos son incompatibles con los principios recogidos en dicho tratado.

OTROS ACUERDOS.

Otro de los asuntos abordados ha sido el reconocimiento extrajudicial de créditos, correspondiente a 21 facturas por un importe total de 129.060,25 euros.

El expediente ha sido aprobado con los votos a favor de PRC y PSOE, el voto en contra de Torrelavega Sí y las abstenciones del PP y Vox. Cuenta con consignación presupuestaria suficiente y con informe favorable de la Intervención Municipal, ha subrayado el Consistorio.

El concejal de Hacienda, Pedro Pérez Noriega, ha explicado que se trata fundamentalmente de servicios que continuaron prestándose en el Teatro Municipal Concha Espina, el Centro Nacional de Fotografía y la Sala Mauro Muriedas una vez finalizada la cobertura contractual existente.

El edil ha reconocido que se produjo un "error de interpretación" al considerar que los servicios podían mantenerse hasta la adjudicación de la nueva licitación, dado que eran necesarios para garantizar el funcionamiento de estos equipamientos.

Asimismo, se han aprobado por unanimidad dos acuerdos de justiprecio para avanzar en la obtención de los terrenos necesarios para ejecutar el proyecto de encauzamiento del arroyo Sorravides en el tramo comprendido entre el barrio El Lobio, en Tanos, y Bulevar Ronda.

Los acuerdos afectan a la expropiación parcial de 167,42 metros cuadrados de una parcela, además de una construcción existente junto al arroyo, y a 46,32 metros cuadrados de una segunda parcela.

Los justiprecios se han fijado en 25.236,43 euros y 55.675,42 euros, respectivamente, y han sido aceptados por sus propietarios, permitiendo continuar con la tramitación para la ocupación de los terrenos.