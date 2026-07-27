Torrelavega celebra el 15 de agosto Patrona en las Calles con música en directo y DJs en cuatro escenarios

Cartel - AYUNTAMIENTO DE TORRELAVEGA

TORRELAVEGA 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

Patrona en las Calles regresará el 15 de agosto dentro de la programación de las Fiestas de la Virgen Grande 2026, con doce horas de música repartidas por diferentes puntos de Torrelavega. Desde las 13.00 hasta las 24.00 horas, cuatro escenarios ofrecerán actuaciones en directo y sesiones de DJs en una propuesta de acceso libre y gratuito dirigida a públicos de todas las edades.

La concejala de Festejos, Patricia Portilla, y el coorganizador de Patrona en las Calles, Emilio Pérez, han presentado esta cuarta edición de una iniciativa que nació con la idea de llenar de música las calles de la ciudad durante el 15 de agosto y que ha ido creciendo hasta convertirse en un "elemento imprescindible de la programación" de las fiestas patronales, según Portilla.

Así, la concejala ha destacado que Patrona en las Calles "ha evolucionado, ha crecido y se ha consolidado", no solo por la participación de miles de personas desde sus primeras ediciones, sino también por la mejora de la producción y por una apuesta cada vez mayor por la música en directo, especialmente en el escenario de La Llama, con varias propuestas del panorama nacional.

Por su parte, Emilio Pérez ha explicado que esta edición contará con "un cartel para todos y para todas", que ha definido como "intergeneracional", "diverso" e "inclusivo". El objetivo es "sacar a toda la ciudad a la calle una vez más", combinando bandas y música en directo con DJs y propuestas más comerciales para llegar a diferentes edades y gustos musicales.

Pérez ha insistido en que Patrona en las Calles quiere ser "una fiesta para todo el mundo".

PROGRAMA PATRONA EN LAS CALLES

La jornada comenzará a las 13.00 horas en el escenario Picas con Nepal Nepal, al que seguirá Kevin McCallister, a las 14.00 horas.

En el escenario Julián Ceballos, la programación arrancará a las 16.00 horas con el DJ Concurso PELC 2026; continuará a las 18.00 con Daft Pando y a las 20.00 horas con un artista sorpresa.

El escenario Llama concentrará buena parte de la música en directo, con Bernal, a las 17.00 horas; San Tosielo, a las 18.30; Perfecto Miserable, a las 20.00, y Chico Blanco, a las 22.00 horas. Además, McNulty actuará a las 18.00, 19.30, 21.00 y 23.00 horas.

Por último, el escenario Zona, situado en el aparcamiento de Pintor Modinos, contará con David Robles DJ, a las 18.00 horas; Dasab, a las 20.00 y McHardy a partir de las 22.00 horas. Este último será el encargado de cerrar una jornada que finalizará alrededor de la medianoche.