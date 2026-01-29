Torrelavega comienza el 6 de febrero el reparto de los 2.345 árboles solicitados en la Campaña 2026

Archivo - Ejemplares de la campaña del árbol - AYUNTAMIENTO TORRELAVEGA - Archivo

TORRELAVEGA, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Concejalía de Medio Ambiente e Infraestructura Verde de Torrelavega repartirá este año un total de 2.345 ejemplares dentro de una nueva edición de la Campaña del Árbol.

La recogida se realizará en la dársena exterior del Mercado Nacional de Ganados, los días 6 y 9 de febrero, en horario de mañana.

Esta iniciativa, consolidada como una de las más participativas del calendario ambiental del municipio, tiene como objetivo fomentar la conciencia ecológica y promover la plantación de especies autóctonas entre la ciudadanía, ha informado este jueves el Ayuntamiento.

En un comunicado, la edil del área, Patricia Portilla, ha explicado que los árboles que se distribuirán pertenecen a diversas especies, entre las que se encuentran robles (35 ejemplares), cerezos (364), manzanos (652), acebos (165), nogales (151), ciruelos (362), perales (412), tejos (115) y hayas (89).

La concejala ha destacado que se trata de una campaña "muy esperada cada año por vecinos y vecinas, que permite seguir ampliando las zonas verdes privadas y contribuir a los objetivos de reforestación y mejora ambiental del municipio".

La responsable municipal ha subrayado también que esta iniciativa se enmarca en la estrategia de fomento de la biodiversidad y de lucha contra el cambio climático impulsada por el Ayuntamiento. "Cada árbol entregado es una aportación directa al futuro verde de Torrelavega", ha afirmado.

Cada vecino podía solicitar dos ejemplares de entre las nueve especies de frutales y forestales que se ofertaban. Para su recogida deberán presentar el impreso de la solicitud. Los árboles serán repartidos por los operarios del Centro Especial de Empleo SERCA.