Torrelavega convoca cuatro becas para analizar el comercio y el tejido empresarial del Besaya

Centro Municipal de Formación de Barreda - AYUNTAMIENTO DE TORRELAVEGA

TORRELAVEGA 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Torrelavega ha aprobado la convocatoria de cuatro becas dirigidas a estudiantes y titulados recientes para la realización de un trabajo de campo centrado en el comercio y las iniciativas de nueva economía en la comarca del Besaya.

Según ha informado el concejal de Desarrollo Local, Jesús Sánchez, esta iniciativa se enmarca en el Pacto Territorial por el Empleo y tiene como objetivo impulsar el relevo generacional y la modernización de sectores estratégicos, especialmente el comercio local.

Las becas permitirán recopilar información directa sobre el tejido empresarial de la comarca, con especial atención a ámbitos como la digitalización, la sostenibilidad, la economía social o el emprendimiento tecnológico.

Además, las personas seleccionadas deberán elaborar un diagnóstico del comercio local, identificar buenas prácticas y plantear propuestas concretas de mejora y dinamización, encaminadas a reforzar la competitividad del sector.

La convocatoria contempla cuatro becas dirigidas a alumnado de último curso o titulados recientes, con una duración aproximada de cinco meses, entre finales de junio y octubre, y con una dotación económica de 3.500 euros por persona.

El trabajo combinará tareas de análisis, visitas a comercios y elaboración de informes, contando con la supervisión de entidades especializadas dentro del propio programa.

Las candidaturas podrán presentarse hasta el día 24 de junio, bien presencialmente en el Centro de Promoción e Innovación Tecnológica (CPIT - Naves NIDO) o en el Centro Municipal de Formación de la Agencia de Desarrollo Local (Barreda), así como a través del correo electrónico adl@adltorrelavega.org

El PDF para cursar la solicitud de la beca puede descargarse en el siguiente enlace: https://www.adltorrelavega.com/wp-content/uploads/2026/06/SO...

Con esta iniciativa, el Ayuntamiento de Torrelavega "refuerza su compromiso con el apoyo al comercio de proximidad y la incorporación de nuevas ideas, al tiempo que ofrece una oportunidad formativa y profesional a jóvenes cualificados", ha concluido Sánchez.