Torrelavega denuncia una subida del 57% en dos años del coste de la gestión de residuos "impuesto" por el Gobierno

Un camión de la basura vacía contenedores. - Jesús Hellín - Europa Press

SANTANDER, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Torrelavega (PRC-PSOE) ha denunciado el incremento aplicado por el Gobierno de Cantabria (PP) en el precio del tratamiento de los residuos domésticos que deben asumir los consistorios y que, en el caso del municipio, ha supuesto un incremento acumulado del 57% desde 2024.

En un comunicado, el Consistorio ha explicado que según los datos municipales, con los precios existentes en 2024, el coste para Torrelavega se situaba en 1.420.377 euros, mientras que con los nuevos precios aplicados desde mayo de 2026 alcanzará aproximadamente los 2,3 millones de euros.

"No es de recibo que en 2025 hayamos tenido un incremento cercano al 24% y que a esa subida se una en 2026 otra nueva de prácticamente el 27%. Estamos hablando de un 57% desde 2024 y de casi 900.000 euros más en dos años, algo inasumible para los ayuntamientos", ha advertido el concejal de Hacienda, Pedro Pérez.

En este sentido, el edil ha considerado "injusto" trasladar una subida "de esta magnitud a las familias", porque los salarios no suben un 27%.

Pérez señalado que política de precios aplicada por el Ejecutivo "más que un IPC es un atraco a mano armada a los ayuntamientos".

Por otro lado, el responsable municipal de Hacienda ha considerado "contradictoria" la posición del PP de Torrelavega y le ha pedido "que actúe" ante un Gobierno de Cantabria dirigido por su misma formación política.

"Aquí se quejan cuando se actualizan las tasas municipales conforme al IPC y votan en contra, mientras que el Gobierno de Cantabria, gobernado por el Partido Popular, aplica a los ayuntamientos subidas cercanas al 27%", ha reprochado.

Pérez ha reconocido que la ley en este ámbito establece la obligación de equilibrar económicamente la gestión de los residuos, pero ha rechazado que el cumplimiento de la normativa deba realizarse exclusivamente mediante el incremento de los precios que soportan los Ayuntamientos.

En esta misma línea, ha lamentado que el Gobierno de Cantabria opte por incrementar los precios a las entidades locales sin agotar previamente otras posibilidades para contener los costes del servicio.

Por este motivo, ha pedido al Ejecutivo autonómico que reduzca en lo posible los gastos asociados al servicio, mejore la eficiencia de la gestión y busque ayudas o fórmulas de financiación complementarias para evitar que el incremento termine repercutiendo en las corporaciones y los ciudadanos.

Pérez también ha cuestionado la forma en la que el Ejecutivo traslada los nuevos precios a los ayuntamientos, "con escaso margen para modificar unos presupuestos municipales que ya están aprobados y en ejecución". "Nos enteramos prácticamente de un mes para otro y estos cambios de precio sorpresivos nos dejan muy tocados", ha lamentado.

El concejal ha puntualizado que los nuevos precios pueden estar contemplados en documentación presupuestaria del Gobierno autonómico, pero ha insistido en que incrementos de esta magnitud deberían comunicarse y consensuarse "con suficiente antelación con las entidades locales".