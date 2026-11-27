Torrelavega encenderá las luces de Navidad el 4 de diciembre en la Plaza Mayor, donde ha instalado un árbol de 14 metros - AYUNTAMIENTO DE TORRELAVEGA

TORRELAVEGA, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

Torrelavega celebrará el acto de encendido de su iluminación navideña el viernes 4 de diciembre, a las 19.00 horas, en la Plaza Mayor, donde, como novedad, se ha instalado un árbol de luces de Navidad de 14 metros de altura y 5,5 de ancho.

El encendido correrá a cargo de los integrantes de la Asociación Una Sonrisa y posteriormente actuarán el Coro Infantil y Juvenil de la Sociedad Coral de Torrelavega y la Billy Boom Band.

El concejal de Servicios Generales, José Luis Urraca, ha destacado que la decoración navideña de Torrelavega combinará la iluminación de los principales ejes comerciales del centro con intervenciones en barrios y pueblos.

"Torrelavega aspira a consolidar la Navidad como un periodo de encuentro y convivencia, en el que la iluminación de las calles y la programación cultural y familiar contribuyan a dinamizar la ciudad y a reforzar su atractivo en el conjunto de Cantabria", ha explicado

El gran árbol de Navidad, ubicado en la plaza Gilberto Quijano --conocida como Plaza Mayor--, se ha instalado este viernes y, según Urraca, será "uno de los grandes atractivos de estas fiestas y un nuevo punto de referencia de la decoración del centro urbano".

La iluminación se extenderá por calles, avenidas, plazas, barrios y pueblos del municipio, con el objetivo de ambientar la ciudad durante las fiestas y favorecer la actividad comercial.

NUEVAS LUCES EN EL CENTRO

La campaña incorporará cortinas luminosas en cuatro nuevas calles comerciales del centro, que se sumarán a las existentes en Consolación y Serafín Escalante: José Felipe Quijano, con 57 metros lineales; Martínez y Ramón, con 28; Santander, con 57; y Mártires, con 278. En conjunto, estas cuatro vías sumarán aproximadamente 420 metros lineales de cortinas de luz.

También el Parque Manuel Barquín contará con una iluminación especial, la Avenida de España volverá a disponer de decoración luminosa y se decorarán árboles en 11 ubicaciones de barrios y pueblos del municipio, además del instalado en la Plaza Mayor.

"Con esta distribución el Ayuntamiento pretende que la decoración navideña tenga presencia tanto en el centro urbano como en otros puntos del municipio", ha indicado el concejal.

La campaña incluirá también tres espacios habilitados para fotografías: uno frente al Palacio Municipal, para dar la bienvenida a 2027; otro en la Plaza Mayor; y un tercero al comienzo de la Avenida de España.

Asimismo, se distribuirán por calles, plazas y rotondas 135 figuras navideñas elaboradas por escolares de centros educativos de Torrelavega, dentro del programa 'Los niños construyen la Navidad'.

Asimismo este año tendrán iluminación especial navideña edificios como el palacio municipal, la nueva sede municipal de La Llama, el Centro Lázaro Baruque en La Inmobiliaria y el edificio de la ADL en Barreda.

Urraca ha recordado que la empresa adjudicataria, Telnor, será la responsable del suministro, montaje, conservación y desmontaje del alumbrado ornamental, así como de la instalación eléctrica necesaria para el funcionamiento de las figuras en dos y tres dimensiones aportadas por el Ayuntamiento.