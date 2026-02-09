Torrelavega llevará la literatura cántabra a los escaparates en la Semana de las Letras 2026 - AYUNTAMIENTO DE TORRELAVEGA

TORRELAVEGA 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Semana de las Letras de Cantabria 2026 convertirá, del 16 al 22 de febrero, los escaparates de Torrelavega en espacios de difusión cultural, y cuyo acto central será el jueves 19 en el Teatro Municipal Concha Espina, gracias a una iniciativa impulsada por la Sociedad Cántabra de Escritores (SCE) y la Cámara de Comercio de la ciudad, con la colaboración del Ayuntamiento, el Colegio Sagrados Corazones y el Gobierno de Cantabria.

Así, durante la Semana de las Letras, más de 200 comercios de la ciudad exhibirán en sus escaparates carteles con frases literarias de autores cántabros conmemorados en 2026, convirtiendo el comercio local en un altavoz cultural accesible a toda la ciudadanía.

En este sentido, el proyecto cuenta con la colaboración del Colegio Sagrados Corazones, cuyos alumnos de 4º de Primaria se ocupan de la elaboración y reparto de esos más de 200 carteles, que ha comenzado hoy.

La campaña se ha presentado este lunes en rueda de prensa por la concejala de Comercio, Cristina García Viñas; Fernando del Río, impulsor del proyecto, miembro de la Sociedad Cántabra de Escritores y profesor del Colegio Sagrados Corazones; el alumno Manuel Tejido; y el presidente de la Cámara de Comercio de Torrelavega, Carlos Augusto Carrasco.

García Viñas ha destacado que se trata de una "fantástica iniciativa que acerca la literatura a la comunidad a través del comercio, convirtiendo a la ciudad en un espacio de difusión cultural abierto y accesible".

Por su parte, Fernando del Río ha explicado que esta iniciativa se integra dentro del proyecto educativo que tiene como lema 'Al corazón de nuestras letras', cuyo objetivo es promocionar la lectura entre la ciudadanía y dar a conocer a los autores cántabros.

Del Río ha agradecido el apoyo de las instituciones y de la Cámara de Comercio, que ha colaborado imprimiendo los carteles y mediante la donación de un lote de libros de Angelina Lamelas, Estela de Oro de las Letras de Cantabria 2026, autora sobre la que están trabajando en el aula.

Desde el ámbito educativo, el alumno Manuel Tejido ha explicado que la iniciativa se enmarca en un proyecto de Aprendizaje y Servicio, en el que el alumnado está "aprendiendo mucho sobre los autores literarios de Cantabria y mejorando nuestro vocabulario y nuestra expresión oral", además de participar activamente en la difusión de la campaña.

Mientras, Carlos Augusto Carrasco ha subrayado que el comercio "no es solo actividad económica, sino también vida urbana, identidad y cultura", y ha remarcado el papel de la Cámara en la coordinación de la impresión de los 52 modelos diferentes de carteles y en la dinamización de la participación del comercio local.

"Durante esta semana, los escaparates se convertirán en pequeños espacios culturales que acercan la literatura cántabra al día a día de la ciudad", ha indicado.

La Semana de las Letras de Cantabria 2026 será difundida a través de los medios de comunicación regionales y supone una acción conjunta de cultura, educación y comercio que refuerza el papel de Torrelavega como ciudad comprometida con la promoción cultural y la participación ciudadana.