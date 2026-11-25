Presentación del concierto que organiza la Asociación de la Prensa Deportiva el 6 de diciembre en Torrelavega, en el TMCE - AYTO

TORRELAVEGA, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Teatro Municipal Concha Espina de Torrelevega acogerá el próximo 6 de diciembre a las 19.00 horas un concierto de la Orquesta Sinfónica Juvenil UIMP Ataúlfo Argenta que, bajo la dirección de Vicent Pelechano, ofrecerá un programa que combina música clásica, bandas sonoras y composiciones vinculadas al deporte, que conforman un programa "ameno" y "entretenido".

Las entradas, al precio de 6 euros, estarán a la venta a partir del 27 de noviembre, y la cita constituye la sexta edición del ciclo 'Música, deporte... y algo más', organizado por la Asociación de la Prensa Deportiva de Cantabria con el patrocinio del Ayuntamiento.

En esta ocasión, el concierto comenzará con dos grandes óperas, con la obertura de 'El Cid', de Massenet, y la suite nº 1 de 'Carmen', de Bizet. A continuación, será el turno de música mexicana con los 'Sones de mariachi', de Blas Galindo, y 'Mexicano', de Eduardo Magallanes.

La segunda parte del programa estará más vinculada al deporte y al cine. Incluirá dos composiciones de Vangelis, '1492: La conquista del paraíso' y 'Carros de fuego', esta última relacionada con los Juegos Olímpicos de París de 1924. El repertorio se completará con la música de Mikis Theodorakis para la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992 y con 'Zorba el griego', en una adaptación realizada por el propio director de la orquesta.

El concierto ha sido presentado este miércoles por la concejala de Cultura, Esther Vélez; el presidente de la Asociación de la Prensa Deportiva de Cantabria, Juan Antonio Prieto; y Alfredo Campuzano.

La edil ha destacado que se trata de un evento "consolidado" en Torrelavega y en el Concha Espina y ha agradecido a la entidad organizadora su implicación en un proyecto que permite "dar visibilidad y apoyar" a los integrantes de la Orquesta Sinfónica Juvenil UIMP Ataúlfo Argenta.

En este sentido, ha puesto en valor el trabajo de estos músicos, que "tienen mucha ilusión" y detrás de los cuales "hay muchísimo esfuerzo", fruto de los ensayos y del trabajo diario. Así, ha destacado la importancia de ofrecerles oportunidades para actuar ante el público y continuar desarrollando su formación musical.

Por su parte, Prieto ha agradecido el respaldo del Ayuntamiento, por sexto año consecutivo, a un proyecto cultural-deportivo que ha quedado ligado a la fecha del 6 de diciembre y que "siempre ha contado con el respaldo del público, no solo de Torrelavega, sino de toda Cantabria".

El presidente de la Asociación de la Prensa Deportiva de Cantabria ha destacado la implicación del director de la orquesta y de los jóvenes músicos en estos proyectos y ha señalado que uno de los objetivos de la iniciativa es mostrar a la sociedad la estrecha relación que mantienen desde hace décadas la música y el deporte, como ponen de manifiesto las ceremonias de inauguración y clausura de los Juegos Olímpicos.

Las entradas podrán adquirirse desde este viernes en la página web del Concha Espina (www.tmce.es) y el mismo día del concierto también a través de www.giglon.com, desde las 8.00 horas y en la taquilla del teatro desde dos horas antes de iniciarse el espectáculo.