Torrelavega y otros puntos de Cantabria, entre los que más ha llovido del país en el arranque de jornada

SANTANDER 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

Torrelavega, San Vicente de la Barquera, Santander y Santillana del Mar figuran entre los puntos del país con mayor precipitación acumulada en lo que va de viernes, según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

De hecho, la estación meteorológica de Sierrapando, en Torrelavega, lidera el ránking nacional con 20,2 litros por metro cuadrado de precipitación acumulada.

En cuarta y quinta posición se sitúan, respectivamente, San Vicente de la Barquera (16,8 l/m2) y Santander (15 l/m2), mientras que Santillana del Mar ocupa el noveno lugar, con 13,6 l/m2.

Por otro lado, San Roque de Riomiera ha registrado, junto con la estación de esquí de La Pinilla, en Segovia, las rachas de viento más fuertes del país en este inicio de jornada, que alcanzaron esta medianoche los 68 kilómetros por hora.

Además, Cabaña Verónica, en la vertiente cántabra de Picos de Europa, ha anotado la tercera temperatura más baja del país en este arranque de jornada, con -3,4ºC a las 8.50 horas.

Aunque ya fuera del ránking nacional, Coriscao, situado también en Picos de Europa, ha registrado también temperaturas bajo cero (-0,3ºC, a las 8.30 horas).