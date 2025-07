Torrelavega pospone las obras en dos edificios céntricos hasta después de La Patrona

TORRELAVEGA 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Torrelavega ha acordado con las empresas responsables posponer hasta que pasen las fiestas de la Virgen Grande dos de las actuaciones previstas en edificios del centro, en concreto la demolición del ubicado en el cruce de las calles Ave María y Serafín Escalante y la rehabilitación del de la calle Consolación número 24.

Así lo ha dado a conocer este miércoles la concejala de Urbanismo, Jezabel Tazón, tras haber analizado en los últimos días estas actuaciones para tratar de "minimizar cualquier interferencia con el desarrollo normal de las fiestas", que se desarrollarán del 8 al 18 de agosto.

Así, aunque ambas cuentan con licencia otorgada por la Junta de Gobierno Local, se ha acordado con los promotores ajustar el calendario de intervención para que los trabajos más visibles comiencen una vez finalicen las celebraciones.

En el caso del edificio situado en el cruce de las calles Ave María y Serafín Escalante, frente a la fachada principal de la Iglesia de la Virgen Grande, ya se están ejecutando trabajos previos interiores: desescombro, retirada de mobiliario y elementos no estructurales, pero las obras de derribo propiamente dichas no comenzarán hasta después del día 18 de agosto, para no coincidir con los días de mayor afluencia de personas en el entorno.

Además, durante las fiestas, las obras se suspenderán y el vallado provisional de las obras se retranqueará hasta la línea de fachada para garantizar la comodidad y seguridad del paso de peatones y mantener libre de obstáculos la zona de tránsito.

Respecto al inmueble ubicado en la calle Consolación, donde se va a acometer la renovación completa del edificio --construido en 1924-- y la creación de 13 viviendas, la promotora ha confirmado que las obras de rehabilitación también comenzarán después de las fiestas.

CIERRES EN EL APARCAMIENTO DE NOVALINA

Por otro lado, desde el área de Urbanismo se ha informado de que el aparcamiento de Novalina, en la Travesía San Bartolomé, se verá afectado por cierres parciales entre los días 21 y 30 de julio con motivo de la realización de sondeos geotécnicos previos a la futura construcción de 26 viviendas y garajes distribuidos en dos bloques.

Estos trabajos son necesarios para avanzar en los estudios técnicos del proyecto y se realizarán garantizando el mínimo impacto posible para los usuarios del aparcamiento.

La concejala ha destacado que "la planificación y coordinación de las obras en zonas céntricas durante el mes de agosto es fundamental para evitar molestias y garantizar que los vecinos y visitantes puedan disfrutar de las fiestas con normalidad", y ha agradecido a las empresas promotoras su "colaboración y sensibilidad con la vida social y cultural de la ciudad".