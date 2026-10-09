Torrelavega recibirá el día 15 el Galardón 2025 al Mérito en Conservación del Patrimonio Industrial

El concejal de Industria de Torrelavega, Pedro Pérez, y el presidente de la Red de Patrimonio Industrial de Cantabria, Víctor Moreno - AYUNTAMIENTO DE TORRELAVEGA

También se presentará el documental 'Sniace: la forja de una ciudad' TORRELAVEGA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Torrelavega y la periodista Elena Tresgallo han sido reconocidos con el Galardón 2025 al Mérito en la Conservación del Patrimonio Industrial de Cantabria, que concede la Asociación Red de Patrimonio Industrial de Cantabria, en una ceremonia que tendrá lugar el 15 de octubre, a las 19.00 horas, en el IES Marqués de Santillana, con entrada libre y gratuita.

El evento continuará a las 19.30 horas con la presentación del documental 'Sniace: la forja de una ciudad', realizado por la Red de Patrimonio Industrial de Cantabria con el apoyo de la Dirección General de Cultura y Patrimonio Histórico del Gobierno de Cantabria y del Consistorio de Torrelavega.

El concejal de Industria, Pedro Pérez, y el presidente de la Red de Patrimonio Industrial de Cantabria, Víctor Moreno, han dado a conocer los detalles de esta cuarta edición de los galardones, que reconocen la labor de personas y entidades comprometidas con la recuperación, conservación y difusión del patrimonio industrial de la comunidad autónoma.

El edil ha agradecido a la asociación su disposición para colaborar con Torrelavega en proyectos relacionados con su pasado industrial, especialmente desde el cierre de Sniace.

Asimismo, ha destacado la presentación del documental, que permitirá recordar "lo que era Sniace" y "el sentimiento que dejó en la ciudad una industria como Sniace", además de "poner en positivo lo bueno que tiene la industria para la ciudad de Torrelavega y para Cantabria en general".

Por su parte, Moreno ha explicado que esta será la cuarta edición de unos galardones creados en 2022 para reconocer a personas y entidades que destacan por su trabajo en favor del patrimonio industrial de Cantabria.

El reconocimiento institucional recaerá en el Ayuntamiento de Torrelavega por su trayectoria en la conservación de la memoria industrial de la ciudad y, especialmente, por su colaboración en la recuperación de materiales históricos procedentes de la antigua fábrica de Sniace.

Moreno ha destacado que Torrelavega es "la ciudad industrial de Cantabria por antonomasia" y ha recordado que, desde el inicio del desmantelamiento de Sniace, en septiembre de 2023, la asociación solicitó la colaboración municipal para recuperar los vestigios de interés histórico que pudieran conservarse. El respaldo del Ayuntamiento ha sido decisivo en este proceso, que ha permitido reunir unos fondos documentales y materiales que servirán para preservar la memoria de uno de los principales complejos industriales de Torrelavega y Cantabria, ha destacado.

Por su parte, la periodista Elena Tresgallo también ha sido galardonada en esta edición en reconocimiento a su trayectoria profesional y a su labor de divulgación y defensa del patrimonio cultural, etnográfico e industrial de Cantabria.

DOCUMENTAL

El documental 'Sniace: la forja de una ciudad' recorre la historia de Sniace y la huella que dejó en Torrelavega y Cantabria durante sus casi 80 años de existencia, desde sus orígenes hasta su cierre definitivo.

El filme combina entrevistas a antiguos trabajadores y a personas conocedoras de la historia de la empresa con fotografías y material audiovisual de archivo.

Una parte especialmente destacada está dedicada a las películas históricas recuperadas durante el desmantelamiento de la fábrica, que permiten conocer cómo era la actividad industrial y la vida cotidiana vinculada a Sniace durante los años sesenta.

Moreno ha explicado que estos materiales fueron localizados cuando estaban a punto de ser desechados, entre ellos películas profesionales de 35 milímetros y grabaciones de 16, muchas de las cuales se encontraban deterioradas.

El Ayuntamiento de Torrelavega ha asumido el coste de la digitalización de las películas, un proceso que ha permitido conservar sus imágenes y facilitar su utilización en el documental.

Moreno ha calificado el material recuperado como "una joya increíble", por la información que aporta sobre la vida en Sniace, en la fábrica, así como sobre las actividades sociales y deportivas de sus trabajadores y familias.

El documental está estructurado en dos grandes bloques que recorren la historia industrial y social de Sniace: el primero aborda las últimas décadas de la empresa, marcadas por los conflictos laborales, los encierros, las dificultades económicas y los sucesivos intentos de mantener la actividad, mientras que el segundo recupera la Sniace de sus primeras décadas mediante secuencias históricas que muestran los procesos de producción, las instalaciones industriales, la construcción de los poblados y las actividades de la obra social.

Moreno ha señalado que esta segunda parte constituye un testimonio audiovisual "único", con especial atención al factor humano y a las personas que formaron parte de la historia de Sniace.