Torrelavega reconoce la labor y el compromiso de la Policía Local en la festividad de San Miguel Arcángel

Acto en Torrelavega por San Miguel Arcángel - AYUNTAMIENTO DE TORRELAVEGA

TORRELAVEGA, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

Torrelavega ha celebrado este martes la festividad de San Miguel Arcángel, patrón de la Policía Local, con una jornada que ha servido para reconocer la labor, dedicación y trayectoria de los agentes y la colaboración de otros cuerpos de seguridad, servicios de emergencias, entidades y particulares.

Los actos han comenzado con una misa en la Iglesia de la Virgen Grande y han continuado con el acto institucional de imposición de condecoraciones, honores, distinciones, felicitaciones y reconocimientos celebrado en el Círculo de Recreo.

Dicho acto ha estado presidido por el alcalde, Javier López Estrada, y han asistido el concejal de Seguridad, Pedro Pérez Noriega; el delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares; el subinspector jefe, Enrique Sáez Trigueros; representantes de la Corporación municipal y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, además de familiares y compañeros de los homenajeados.

López Estrada ha puesto el acento en la vocación que caracteriza el trabajo de quienes prestan servicio a los ciudadanos y, en concreto, se ha referido al compromiso con ellos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de la Policía Local, las que desarrollan un trabajo "francamente difícil y francamente vocacional".

Además, ha recordado y agradecido la labor de quienes han trabajado durante años junto al Ayuntamiento y ha hecho extensivo ese reconocimiento a todas las personas que han contribuido a mejorar la seguridad de la ciudad.

En este sentido, el regidor ha destacado la importancia de la coordinación entre las diferentes administraciones y cuerpos de seguridad y ha agradecido expresamente la labor desarrollada durante el último año por la Delegación del Gobierno, la Policía Nacional, la Guardia Civil y la Policía Local.

Finalmente, ha reafirmado el compromiso del Ayuntamiento con el Cuerpo municipal. "Desde la Corporación vamos a seguir mejorando las condiciones de trabajo de nuestros policías, tenemos el compromiso de hacerlo", ha asegurado.

Por su parte, Casares ha trasladado el reconocimiento del Gobierno de España a la Policía Local por su colaboración y coordinación con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y ha destacado que ha sido "muy importante" en las operaciones de "enorme magnitud" desarrolladas en Torrelavega en los últimos meses.

Al respecto, ha afirmado que el impacto de esta colaboración se ha reflejado en los datos de criminalidad de Torrelavega del balance del primer semestre del Ministerio del Interior, que arroja un incremento de los delitos conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

"Este último balance refleja un incremento en la ciudad, pero no es el reflejo de una mayor delincuencia, sino de un mayor conocimiento de la misma por parte de los cuerpos de seguridad", ha matizado el delegado.

CONDECORACIONES AL MÉRITO Y A LA CONSTANCIA

Durante el acto se han concedido diez Cruces al Mérito Profesional de 2ª Clase a miembros de la Policía Local de Torrelavega a los oficiales José Antonio Cabrero González y Julio Fernández Díaz, y los policías Pedro José Gutiérrez, Tomás Inglés González-Pardo, Carlos Lamadrid Saiz, Borja Mata Sangiao, Ramón José Corona Herrera, Diego Prieto Maraña, Ismael Abascal Díaz y Pedro Manuel Cuadrado González.

También se han concedido Cruces de Servicios Distinguidos a los guardias civiles Mariano Villa Cuenca y César Liras Mantecón; al oficial de Policía Nacional Moisés Abad Álvarez y al policía Javier Andrés Ruiz; al cabo 1º del Ejército de Tierra José María Lorenzo Luengos; y al inspector jefe de la Policía Local de Santander Víctor Manuel Sánchez.

Asimismo, han sido distinguidos con la Cruz a la Constancia en el Servicio de 2ª Clase el policía Mario González López y con la Cruz a la Constancia en el Servicio de 1ª Clase el policía Javier Gómez Ojugas.

FELICITACIONES Y RECONOCIMIENTOS

El acto ha incluido también la entrega de felicitaciones a doce integrantes de la Policía Local de Torrelavega: el oficial José Luis Sánchez Valdivielso; el oficial Roberto Saiz Pantaleón; el oficial Manuel Ángel Llano Pérez; y los policías Sergio Rumoroso Revuelta, Ángel José Herrera Cuadrado, Jesús Campuzano Borreguero, Eduardo Aja Merino, Javier Pereda Bueno, Rafael Peña Gómez, Enrique Uribarri Fuentevilla, Manuel Soto Naranjo y Óscar Gómez Concha.

También han recibido felicitaciones, por parte de la Policía Nacional-Comisaría de Torrelavega, el subinspector Alejandro García Iglesias y los policías Ernesto Gutiérrez Revilla y Sinforiano Vela Castillo; y, por parte de Bombero Voluntario Carranza, el oficial Rubén Freire Torre. Igualmente, han sido reconocidos los voluntarios de bomberos Oskar Fernández Ojeda y Mathilda Nicola Saiz.

Las felicitaciones se han extendido a Tiago Lourenço y Olimpia Barbosa, del Regimiento Zapadores Bomberos de Lisboa; François Polidura Tamargo, José Antonio Sánchez Rodríguez, Fabio Mendoza Barbosa y María Villacorta García, de la Unidad de Rescate y Salvamento de Cantabria; Jorge Vicente Ferrer, de la Unidad Canina (UCR) Valencia; y Alejandro Barreiro Fernández y Elena González Pérez, de la Unidad Canina de Rescate Cans de Salvamento de Galicia.

También han sido felicitados Xosé Peña Fernández y Verónica García Gómez, voluntarios de Protección Civil Torrelavega; Jennifer Marrero Rodríguez, Francisco Pérez Suárez y Jorge Pérez Martínez, de la Asociación Voluntarios Protección Civil UPCE; y los vigilantes de seguridad Mario Maciá Somacarrera y José Manuel Montes Hoyos.

Asimismo, se han entregado placas con motivo de su jubilación a Manuel José Sierra Torrecilla, César García Amenabar, Fernando Díaz San Miguel y Ana Burgos García, en reconocimiento a su trayectoria y a los años de servicio prestados.

Finalmente, dentro del apartado de otros reconocimientos y felicitaciones, han sido distinguidos Alejandro José García Sotres, Julio Valbuena Macho, María José Roiz Merino, Álvaro de la Fuente Landeras, Teresa Novoa Herrera, Mariola Palacios González, Blanca Muñoz Barallobre, Paula Tresgallo Álvarez, Ángel Puebla González, Ángela Pérez Prieto, Lourdes Fuentes Ibáñez, Daniel Gutiérrez Rivero y Luis Ángel Díaz Fernández, así como la Fundación Hospitalarias Cantabria.