Torrelavega reparte 16.500 plantones de tomate de variedades antiguas, que se agotaron en tres horas

Reparto de plantones de tomate en Torrelavega - AYUNTAMIENTO DE TORRELAVEGA

TORRELAVEGA 21 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Torrelavega ha repartido este jueves un total de 16.500 plantones de tomate de variedades antiguas dentro de la iniciativa organizada junto a la Asociación Simientes Infinitas para fomentar la recuperación de semillas tradicionales y la agricultura ecológica.

La entrega se ha desarrollado en el Invernadero Municipal de Campuzano y los plantones se han agotado en tres horas debido a la elevada participación y la acogida que ha tenido nuevamente esta actividad entre los vecinos de la ciudad, ha destacado el Consistorio en nota de prensa.

El concejal de Dinamización, Jesús Sánchez, ha mostrado su satisfacción por esta respuesta ciudadana y ha puesto en valor el interés creciente por este tipo de iniciativas vinculadas a la sostenibilidad, el autoconsumo y la recuperación de variedades tradicionales de tomate.

Asimismo, ha agradecido la colaboración de los alumnos del Centro Ocupacional Fernando Arce que han participado en las labores de reparto, así como la implicación de las personas voluntarias de la Asociación Simientes Infinitas por su ayuda y colaboración en el desarrollo de esta actividad.

Según ha incidido el edil, el objetivo de esta iniciativa es fomentar la recuperación de variedades tradicionales de tomate y promover una agricultura ecológica no intervenida genéticamente.