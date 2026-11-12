Torrelavega saca a licitación la explotación de tres puestos de la Plaza de Abastos por un periodo de diez años

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TORRELAVEGA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Torrelavega ha sacado a licitación la explotación de tres puestos de venta situados en la Plaza Municipal de Abastos, con el objetivo de favorecer la ocupación de los espacios disponibles y ampliar la actividad comercial del mercado.

La concejala de Ferias y Mercados, Cristina García, ha informado de que la convocatoria comprende los puestos números 10, 11 y 17, con una duración de la concesión de diez años y un importe conjunto de licitación de 10.179,72 euros, más IVA.

El plazo para presentar ofertas finalizará el próximo 26 de noviembre, a las 23.59 horas.

En concreto, el puesto 10 cuenta con una superficie de 24,47 metros cuadrados y una dependencia anexa de 13,70 metros cuadrados, con un presupuesto de licitación de 5.317,80 euros.

Por su parte, el número 11 tiene una superficie de 11,66 metros cuadrados y dispone de una cámara frigorífica anexa de 4,37 metros cuadrados, con un importe de 2.233,32 euros.

Finalmente, el puesto 17 cuenta con 17,33 metros cuadrados y un importe de licitación de 2.628,60 euros.

En cuanto a las actividades permitidas, los puestos 10 y 11 podrán destinarse a despacho de pan, hostelería, restauración, artículos para el hogar, productos textiles, farmacias, parafarmacias, herbolarios y otras actividades comerciales o de servicios similares o relacionadas. Mientras que el 17 deberá destinarse específicamente a frutería.

El pliego establece que los interesados podrán presentar ofertas para varios puestos, aunque ningún licitador podrá resultar adjudicatario de más de dos.

Asimismo, los adjudicatarios deberán poner en funcionamiento los establecimientos en un plazo máximo de 30 días naturales desde la firma del contrato, con posibilidad de ampliación de otros 15 días por causas justificadas.

La concejal ha animado a las personas interesadas en emprender o ampliar su actividad comercial a consultar las condiciones de la licitación y presentar sus propuestas antes de que finalice el plazo.