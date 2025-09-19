Un total de 13 agentes se incorporan a la Guardia Civil de Reinosa el 16 de octubre

El delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares, asiste a la Junta Local de Seguridad de Reinosa - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO

Los delitos caen un 5% en el municipio en el primer semestre de 2025 y baja especialmente la cibercriminalidad, un 18,6%

REINOSA, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un total de 13 nuevos agentes se incorporarán el 16 de octubre al Puesto de la Guardia Civil de Reinosa, siete de ellos destinados a la capital campurriana y otros seis en prácticas, según ha señalado el delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares, que ha puesto en valor este "refuerzo importantísimo" para la plantilla.

Casares se ha pronunciado así en la Junta Local de Seguridad de Reinosa, que ha presidido este viernes junto al alcalde, José Luis López, y en la que ha puesto en valor "la colaboración y cooperación" de la Guardia Civil con la Policía Local en el municipio, que se traduce en una reducción de los delitos.

En concreto, durante el primer semestre de este 2025, las infracciones penales conocidas se han reducido en Reinosa un 5 por ciento en comparación con el mismo periodo del año anterior y, además, descienden en "todas las tipologías delictivas relevantes".

Además, destaca la caída del 18,6% los delitos en el ámbito de la cibercriminalidad, lo que "rompe la tendencia general de incremento que venimos viendo tanto en Cantabria como en el resto de España", ha subrayado Casares.

También se ha incrementado de forma "notable" el esclarecimiento de los delitos conocidos por la Guardia Civil y la Policía Local, cuyo trabajo conjunto para garantizar la seguridad ciudadana en Reinosa es, a juicio del delegado, "extraordinario". En este punto, ha ensalzado también el "gran trabajo" de la Compañía de Torrelavega, de la que depende directamente el Puesto de la Guardia Civil en la capital campurriana.

Por otro lado, el representante del Estado en Cantabria ha recordado que los ministerios de Interior y Transición Ecológica trabajan conjuntamente en la renovación del cuartel de Reinosa, cuyas obras se encuentran "ya en su fase final de ejecución" y supondrán la modernización de las dependencias de atención al ciudadano y de residencia de los agentes, así como una mayor eficiencia energética del complejo.

Finalmente, en la Junta Local de Seguridad celebrada este jueves se ha abordado el dispositivo para las Fiestas de San Mateo que arrancan este viernes, y en el que participarán unidades de la Guardia Civil de Seguridad Ciudadana, Tráfico, USECIC (Unidad de Seguridad Ciudadana) y el SEPRONA (Serivicio de Protección de la Naturaleza), junto a la Policía Local de Reinosa.

En la Junta también han participado el jefe interino de la Guardia Civil de Cantabria, el teniente coronel Julio Postigo; el jefe de la Policía Local y la jefa de la Unidad de Coordinación de Violencia sobre la Mujer de la Delegación del Gobierno, Diana Mirones, entre otros.