Un total de 29 detenidos en Madrid por ciberestafas en Cantabria por más de 200.000 euros

El Equipo @ Cantabria de la Guardia Civil

SANTANDER, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Equipo @ Cantabria de la Guardia Civil, en varias operaciones abiertas por diferentes modalidades de ciberestafas cuyas víctimas eran de esta comunidad y a las que se habían sustraído un total de 200.000 euros, ha detenido la semana pasada a 29 personas en la Comunidad de Madrid, concretamente en la capital, Getafe, Valdemoro y Majadahonda.

Como resultado, se ha podido detener a buena parte de los receptores del dinero, bloquear cerca del 15% de lo estafado, y, en otros casos, averiguar el destino de los fondos, como pueden ser entidades bancarias del extranjero.

Durante la fase de explotación de las operaciones, la semana pasada se detuvo a siete personas relacionadas con la estafa denominada smishing (mensajes que simulan a entidades bancarias), en la que las víctimas reciben un sms informándoles de diferentes incidencias en la banca online u operaciones bancarias y se envía un enlace para recibir más información o solucionar el problema. Ese enlace suele llevar a webs suplantadas donde solicitan credenciales u otros datos con los que acceden a la banca online y pueden realizar transferencia de dinero.

Otras siete detenciones han estado relacionadas con compras en webs de venta de productos de segunda mano que nunca se llegaron a recibir, en este caso, contenedores marinos, coches y teléfonos móviles, entre otros.

También se han practicado seis detenciones por un caso denunciando en Cantabria de sextorsión. La víctima, tras acceder a una página web de contactos, comenzó a recibir comunicaciones amenazantes en las que se le solicitaba dinero por haber molestado a las mujeres, y realizó múltiples transferencias.

Principalmente en la época estival y cuando las entidades financieras ya están cerradas, diferentes negocios de hostelería de Cantabria recibieron llamadas de supuestas suministradoras de electricidad reclamando el pago urgente de una deuda que realmente no existía. El pago se tenía que realizar de forma inmediata para evitar el corte del suministro, y siempre en fechas de mayor actividad laboral. Por estos hechos hay cinco detenidos.

La investigación por diferentes casos denunciados por la estafa del falso hijo en apuros, en la que los padres reciben un mensaje, principalmente por la aplicación WhatsApp, de un número desconocido de alguien que dice ser su hijo, pidiéndoles dinero de inmediato para solventar un problema grave, ha permitido detener a dos personas que recibieron dinero estafado por este método.

Otra detención ha sido por el pago de un viaje con los datos de la tarjeta de crédito de una víctima de Cantabria. La investigación sobre los billetes de avión adquiridos permitió dar con la persona que supuestamente compró el viaje y disfruto del mismo.

En investigaciones relacionadas con rendimientos por apuestas se ha detenido a una persona como presunta autora de un delito de usurpación de estado civil, al darse de alta como usuario en una web de apuestas online, utilizando el nombre y el DNI de la víctima, la cual no se enteró del hecho hasta que realizó la declaración de la renta.

En este caso, utilizaron los datos personales y el DNI de una persona de Cantabria, con los que abrieron una cuenta de usuario en una web de apuestas. Se hicieron extracciones por valor de 6.000 euros, sin que la víctima se percatara.

Las víctimas de este tipo de sucesos tienen a su disposición un protocolo denominado PACS (Protocolo de Actuación para Contribuyentes Suplantados) de la Dirección General de la Ordenación del Juego, donde pueden obtener información y pasos a seguir.