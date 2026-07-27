Transportes niega que la obra de la A-67 en Polanco esté "paralizada" y adopta medidas tras pedir la UTE la suspensión

SANTANDER 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

La obra de la Autovía de la Meseta A-67 a su paso por Polanco "no está formalmente paralizada ni se ha tramitado ningún acta de suspensión", han asegurado fuentes del Ministerio de Transportes este lunes, después de que el Gobierno de Cantabria haya pedido explicaciones por la retirada de la maquinaría que estaba ejecutando la ampliación de esta vía entre Santander y Torrelavega.

Desde el departamento que dirige Óscar Puente han indicado a raíz de esta solicitud y a propósito del modificado del proyecto que la constructora, la UTE (Unión Temporal de Empresas) San José-Aceinsa, solicitó el pasado 16 de junio la "suspensión temporal total" de las obras alegando que están "muy condicionadas" con la redacción del modificado.

Desde la Dirección General de Carreteras del Ministerio, aseguran las citadas fuentes, se está trabajando en la autorización de redacción del modificado, a la vez que se solicitará la "continuidad provisional" de las obras al considerar que "hay trabajos que la empresa puede ejecutar y no afectan a este modificado".

Así las cosas, "la obra no está formalmente paralizada ni se ha tramitado ningún acta de suspensión, sino que Transportes "está adoptando las medidas necesarias para garantizar su continuidad" e insiste en que "existen trabajos que pueden ejecutarse de inmediato sin depender del modificado en tramitación".

Con todo, las citadas fuentes remarcan que "no hay ningún acta de suspensión de la obra" y que existe un calendario y unas anualidades "acordadas", por lo que "si la empresa ha decidido retirar las máquinas, el tiempo sigue contando".

El consejero de Fomento de Cantabria, Roberto Media (PP), ha considerado este lunes a preguntas de los medios una "vergüenza" la retirada de la maquinaría que estaba ejecutando la ampliación de la Autovía de la A-67 y la ha atribuido a "falta de presupuesto", por lo que ha pedido explicaciones al Ejecutivo central.

Las obras de la A-67 entre Santander y Torrelavega arrancaron en abril de 2024, con un presupuesto de 172 millones de euros y contemplan la ejecución de un tercer carril en un tramo de 13 kilómetros.