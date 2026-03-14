Un trasladado tras volcar su vehículo en la A-8 en Colindres - 112 CANTABRIA

SANTANDER 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha sido trasladado esta noche al Hospital de Laredo tras volcar su vehículo en la autovía A-8, a la altura de Colindres, sentido Vizcaya.

El Centro de Atención a Emergencias 112 movilizó hasta el lugar a bomberos del Gobierno de Cantabria y a sanitarios del servicio 061 que atendieron al conductor, que salió del coche por sus propios medios.

Los efectivos autonómicos voltearon el turismo y lo colocaron para su retirada por la grúa, ha informado el Servicio de Emergencias en su red social 'X'.