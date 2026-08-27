Tres detenidos por intentar robar en una vivienda en el centro de Santander

Patrulla Policía Nacional - POLICÍA

SANTANDER 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a tres hombres como presuntos autores de un delito de robo con fuerza en grado de tentativa en una vivienda en una céntrica calle de Santander.

Según ha informado este jueves el Cuerpo, los hechos ocurrieron en la tarde del pasado 17 de julio, cuando una ciudadana alertó al 091 de que tres varones habían forzado la puerta del domicilio, en una cuarta planta del edificio en el que residen sus padres, y creía que aún podrían estar dentro.

Tras el aviso, se personaron en el lugar varias patrullas. Los agentes accedieron al interior del inmueble y durante la inspección interceptaron a un individuo que descendía apresuradamente por las escaleras, lo que les infundió sospechas.

Ante esto, unido a que no daba una "razón creíble" sobre el motivo de su presencia en el edificio, identificaron y cachearon al hombre, al que hallaron escondidos entre su ropa unos alicantes y unas tijeras.

En paralelo, otros efectivos inspeccionaron las zonas comunes del inmueble y comprobaron que la vivienda de la cuarta planta presentaba la puerta abierta y con signos de haber sido forzada, aunque dentro no había nadie.

Una vecina les indicó que la habían forzado tres varones, entre ellos el hallado en las escaleras, mientras que los otros dos habían huido instantes antes de la llegada de los policías.

Esta testigo aportó características físicas y de vestimenta de los sospechosos, mientras los agentes arrestaron al primero, que quedó en libertad tras comparecer ante el juez.

Entre tanto, los efectivos trataron de localizar a la propietaria del piso afectado, de modo que aseguraron y precintaron de la puerta de entrada para evitar accesos no autorizados.

Después, identificaron a los otros dos sospechosos: uno fue detenido el 9 de agosto y el otro dos días después, y también quedaron en libertad con cargos, después de haber constatado, una vez inspeccionada la vivienda, que no sustrajeron nada.