Tres detenidos y a prisión por agredir a un conocido con armas blancas en un portal de Torrelavega

SANTANDER, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a tres hombres como presuntos autores de una agresión con machetes y cuchillos a un conocido que resultó gravemente herido en una céntrica calle de Torrelavega, para los que el juez ha decretado el ingreso en prisión.

Los hechos ocurrieron en el exterior de un portal de la calle Pintor Escudero Espronceda sobre las 18.00 horas del 18 de noviembre, cuando el Centro Inteligente de Mando, Comunicación y Control (CIMACC) 091 recibió una alerta en la que se solicitaba presencia policial por un altercado entre varias personas.

Los agentes acudieron al lugar y a su llegada no observaron ningún incidente ni localizaron a los supuestos participantes, aunque sí hallaron restos de sangre en el portal indicado. Una hora después de esa intervención policial, desde el Centro de Salud del Barrio Covadonga contactaron de nuevo con el CIMACC 091 ya que acababa de ingresar un paciente con heridas, supuestamente causadas con un machete, y que se encontraba muy alterado.

Al centro acudieron dotaciones de Policía Nacional tanto de la Comisaría de Torrelavega como de la Jefatura Superior de Policía de Cantabria que se encontraban de refuerzo en esa ciudad --concretamente la Unidad de Prevención y Reacción (UPR)--, y vieron al hombre con heridas sangrantes en la cabeza, espalda, hombro, muñeca y manos, compatibles con haber sido causadas por arma blanca.

Según ha informado el Cuerpo, con la presencia de los agentes en el centro de salud la víctima se fue tranquilizando, lo que permitió al personal facultativo prestar una primera asistencia al herido aunque, a la vista de las lesiones que presentaba, le derivaron al Hospital Universitario Marqués de Valdecilla.

Así, fue trasladado por una ambulancia acompañada por una dotación policial por si se reproducía el estado de agitación del paciente.

Tras ser asistido de sus lesiones, el hombre solicitó el alta voluntaria y a la mañana siguiente se personó en las dependencias de Policía Nacional de Torrelavega para presentar denuncia por la agresión.

Los agentes encargados de la investigación, que se había iniciado con la intervención desarrollada a las seis de la tarde, lograron identificar a los tres presuntos autores, que resultaron ser conocidos de la víctima.

Así, en la mañana del 22 de noviembre los agentes se personaron en el domicilio de uno de los investigados, donde fue localizado y detenido como presunto autor de delito de tentativa de homicidio. Seguidamente se le trasladó a dependencias policiales, donde permaneció hasta su puesta a disposición de la autoridad judicial, que decretó su ingreso en prisión.

Los investigadores continuaron con sus pesquisas para la localización de los otros dos implicados, a los que ubicaron en una localidad próxima a Torrelavega. Tras obtener el mandamiento judicial, este 27 de noviembre se llevó a cabo una diligencia de entrada y detención en lugar donde se alojaban y fueron trasladados a la Comisaría del municipio, donde permanecieron durante la instrucción del atestado policial.

Concluidas las diligencias de investigación, los dos detenidos fueron puestos a disposición de la Sección de Civil e Instrucción del Tribunal de Instancia de Torrelavega, en funciones de Guardia, y se decretó el ingreso en prisión de ambos.