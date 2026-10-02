Tres detenidos por robar dinero, lotería y una máquina recreativa en un restaurante de Alfoz de Lloredo

Guardia Civil - GUARDIA CIVIL

SANTANDER 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a tres hombres, de 46, 30 y 20 años, como presuntos autores de un robo con fuerza en un restaurante del municipio de Alfoz de Lloredo, de donde, además de dinero de la caja registradora y lotería, se llevaron una máquina recreativa que fue localizada posteriormente en un descampado próximo al local con signos de haber sido forzada.

Se estima que el dinero sustraído asciende a unos 2.500 euros, si bien se ha podido recuperar parte del que contenían las máquinas recreativa y registradora, más de 1.200 euros, así como décimos de lotería.

Los hechos sucedieron en madrugada del 11 de septiembre. Los autores, tras fracturar la puerta del establecimiento hostelero, entraron en el local y sustrajeron dinero de la caja registradora y lotería. Además, cargaron en un vehículo la máquina recreativa, que fue localizada en un descampado cercano con parte del dinero. Asimismo, en las inmediaciones se encontraron billetes y monedas robados, así como lotería del establecimiento.

La investigación del Puesto de la Guardia Civil de Santillana del Mar permitió averiguar diferentes datos del vehículo utilizado así como obtener indicios que apuntaban a la presencia en el restaurante, antes del robo, de alguno de los presuntos autores.

Así, supieron que un hombre de la zona, con detenciones anteriores por delitos contra el patrimonio, podía ser uno de los implicados, acompañado por otros dos que posiblemente vivían en Miengo.

Con las pruebas conseguidas durante la investigación, recientemente se ha detenido a los tres como presuntos autores del robo con fuerza.