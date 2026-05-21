Tres detenidos por robar herramienta y un vehículo que se encontró calcinado

Vehículo calcinado - GUARDIA CIVIL

SANTANDER, 21 May. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil, en el marco de la operación MONCAO, ha detenido a dos hombres y una mujer, de entre 24 y 39 años, vecinos de Piélagos y Polanco, como presuntos autores del robo, en este último municipio, de herramienta y un vehículo que se encontró calcinado.

Además, a uno de ellos se le considera presunto autor de otros delitos de robo con fuerza, hurto y estafa en los municipios de Suances y Ruente.

A mediados de febrero, la Guardia Civil supo que en dos almacenes de Polanco habían sustraído herramientas de jardinería y un vehículo, todo ello valorado en unos 30.000 euros.

La Policía Judicial de Torrelavega se hizo cargo de la investigación y localizó en Piélagos el vehículo robado, totalmente calcinado y sin la herramienta.

Posteriormente los agentes averiguaron la identidad de los presuntos autores del robo y que una de estas personas también había podido vender otras herramientas, que no eran las sustraídas en Polanco, sino que correspondían a un robo y un hurto en Suances y Ruente, ocurridos en las mismas fechas, por un montante total de 3.300 euros. Además, el vehículo sustraído fue utilizado en todos estos delitos y posteriormente incendiado.

La Guardia Civil ha podido recuperar varias de las herramientas, y entre finales de abril y este mes, una vez localizados los presuntos autores, han sido detenidos. La investigación continúa para localizar la herramienta de jardinería que aún no ha sido recuperada.