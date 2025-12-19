Tres heridos leves en la colisión de tres coches en la A-8 en Valdáliga

Tres heridos leves en la colisión de tres coches en la A-8 a la altura de Lamadrid - 112 CANTABRIA

SANTANDER 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

Tres personas han resultado heridas leves esta tarde tras la colisión de otros tantos vehículos en el punto kilométrico 260 de la autovía A-8, a su paso por Valdáliga.

Todos los heridos han sido trasladados al Hospital de Sierrallana, ha informado el Servicio de Emergencias 112 Cantabria en su red social 'X'.

El Centro de Atención a Emergencias ha movilizado hasta la zona para atender el suceso a bomberos del Gobierno, Guardia Civil, sanitarios del servicio 061 y personal de mantenimiento de carreteras.

Los efectivos autonómicos, que han colaborado en la asistencia sanitaria de los afectados, han retirado los vehículos a un lado, los han inertizado y han señalizado la vía.