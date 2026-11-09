El TSJC abre diligencias por homicidio imprudente al compañero del cazador muerto tras su disparo "accidental"

SANTANDER 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

La titular de la Plaza n.° 2 de Tribunal de Instancia de Medio Cudeyo, este domingo en funciones de guardia, ha abierto diligencias por presunto delito de homicidio imprudente contra el cazador que realizó el disparo "accidental" que causó la muerte de otro el pasado domingo en San Vítores (Medio Cudeyo).

Según han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) a esta agencia, la magistrada ha tomado declaración este lunes al investigado y a un testigo de los hechos, mientras que ha programado para este martes 10 la comparecencia de otro declarante en el marco de las diligencias que se han iniciado para esclarecer las circunstancias del suceso ocurrido durante la jornada de caza.

El cazador falleció al mediodía de este domingo 8 de noviembre tras recibir un disparo "accidental" por parte de un compañero de cuadrilla.

Según informaron a Europa Press fuentes de la Guardia Civil, todo apunta a que el hombre estaba manipulando el arma que se disparó "fortuitamente".

La Benemérita recibió el aviso a las 13.40 horas de una persona herida por arma de fuego, que falleció en el lugar, y se abrieron diligencias.