El TSJC anula la adjudicación del proyecto de ampliación del IES Valle de Piélagos

Ampliación IES Valle de Piélagos - AVIP

SANTANDER 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Superior de Justicia de Cantabria ha anulado la adjudicación del proyecto de ampliación del Instituto de Enseñanza Secundaria (IES) Valle de Piélagos, ubicado en Renedo.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJC ha declarado la nulidad de los pliegos del contrato público para la redacción del proyecto y de ejecución y dirección de obra de la ampliación del centro educativo, al estimar la demanda del Colegio de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de la Edificación por allanamiento de la Consejería de Educación, Formación Profesional y Universidades.

Así, ha anulado la resolución que dictó este departamento en julio de 2025 y recurrió en octubre de ese año el colectivo, que interesaba la nulidad de los pliegos de prescripciones administrativas y técnicas por no contemplar la división en lote diferenciado la redacción del estudio de seguridad y salud del proyecto.

La Sala acepta la pretensión del Colegio y condena al Gobierno regional a establecer la redacción de dicho estudio con un lote diferenciado, así como al pago de las costas procesales, en la cantidad de 1.500 euros, según la sentencia del TSJC, dictada el 10 de abril, difundida este martes y consulta por Europa Press.

En un comunicado, Alternativa Vecinal Independiente de Piélagos ha señalado que esta condena "constata" lo que viene denunciando desde hace "meses" y que es que la ampliación del IES Valle de Piélagos "no verá la luz en esta legislatura". En 2024, la previsión de Educación era que estuviese operativa en el presente curso académico.

"La sentencia supone un duro revés puesto que se deben iniciar de nuevo todos los trámites", lamenta AVIP. "Volvemos a la casilla de salida", agrega la formación.