El TSJC deniega la suspensión cautelar del nuevo plan de gestión del lobo que pedía PACMA

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SANTANDER, 18 May. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Superior de Justicia de Cantabria se ha opuesto a suspender cautelarmente el nuevo plan de gestión del lobo en esta comunidad autónoma tal y como solicitaba el Partido Animalista con el Medio Ambiente.

Lo ha resuelto así la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJC en un auto, consultado por Europa Press, por el que deniega la medida cautelar interesada por PACMA contra la orden de la Consejería de Desarrollo Rural y Ganadería por la que el plan recibió luz verde en marzo de este año.

El nuevo documento mantiene el control de ejemplares con cupos anuales limitados a un máximo del 20 por ciento de la población, como el anterior, mientras se reducen de tres a dos las zonas con presencia del cánido en la región.

El tribunal considera que la suspensión de dicha orden es "completamente desproporcionada" y "nada apunta a que sirviera para las finalidades perseguidas, ni siquiera de conservación de especies". Y asegura que "la ejecutividad de la orden no genera el daño irreparable e irreversible" al lobo que alega PACMA.

Contra la resolución del tribunal, fechada el pasado 14 de mayo y que impone las costas al partido animalista hasta un límite de 300 euros, cabe interponer recurso de reposición en el plazo de cinco días desde su notificación.

El Gobierno regional ha valorado positivamente la resolución del TSJC.