Turismo reparte este puente 12.000 sobaos entre pasajeros de Vueling e Iberia - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 2 May. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, a través de la empresa pública Cantur, repartirá este fin de semana, concretamente este sábado 2 y domingo 3, más de 12.000 sobaos con la imagen corporativa de Cantabria Infinita en aviones de las aerolíneas Vueling e Iberia.

De esta manera, promocionará la gastronomía de Cantabria con motivo del 'Día del Sobao Pasiego', una celebración no oficial que tiene lugar el 3 de mayo tras una iniciativa surgida en redes sociales.

El dulce irá acompañado de un tarjetón con el lema 'Descubre su historia. Degusta Cantabria' y una imagen de los Valles Pasiegos, e invitará a conocer la elaboración y la historia del producto, ha informado el Gobierno regional.

Por un lado, Vueling repartirá más de 2.000 sobaos este sábado, 2 de mayo, a modo de desayuno en cinco aviones con salida prevista por la mañana desde Barcelona hacia París, Lisboa, Bruselas, A Coruña y Oviedo.

Por su parte, Iberia repartirá 10.000 sobaos este domingo, 3 de mayo, entre los pasajeros de los vuelos de largo radio con llegada a Madrid.

El dulce más característico de Cantabria cuenta con el distintivo de Indicación Geográfica Protegida (IGP). La elaboración y el envasado de los sobaos acogidos a la IGP se centran en el territorio comprendido entre los ríos Pas y Pisueña, y sus respectivas áreas de influencia, una zona con especial interés paisajístico y etnográfico.