La UC aprueba la creación de tres plazas para poner en marcha la Oficina de Captación de Proyectos Internacionales

Consejo de Gobierno de la UC - UC

SANTANDER, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de la Universidad de Cantabria (UC) ha aprobado la creación de tres plazas de Personal Técnico de Gestión y Administración y Servicios (PTGAS) destinadas a la futura Oficina de Captación de Proyectos Internacionales (OCAPI).

Así se acordó este martes en la reunión ordinaria del Consejo, que estuvo presidida por la rectora, Conchi López, y en la que también se dio luz verde al calendario de los procesos de preinscripción, admisión y matrícula de estudios de doctorado, así como a su periodo lectivo completo, que se extenderá del 1 de diciembre de 2026 al 30 de noviembre de 2027.

La Oficina de Captación de Proyectos Internacionales se configura como una estructura orientada a reforzar la participación de la universidad en programas internacionales de investigación, innovación, transferencia y emprendimiento, en un contexto marcado por el incremento de la competencia y la complejidad en el acceso a financiación externa.

La creación de la OCAPI, impulsada desde el Vicerrectorado de Relaciones y Estrategia Internacional que dirige Luis Muñoz, responde, tal y como éste explica, a la evolución del entorno de financiación internacional, caracterizado por una mayor concurrencia entre consorcios y menores tasas de éxito en convocatorias competitivas.

Según la documentación presentada al Consejo de Gobierno, la nueva oficina tendrá como objetivo apoyar a la comunidad universitaria en la preparación de propuestas, la gestión de consorcios y la definición estratégica de proyectos, facilitando la participación en iniciativas internacionales y reforzando la posición de la UC en este ámbito.

En su fase inicial, la OCAPI contará con un equipo de tres personas, cuyas plazas son las que se aprobaron ayer en el Consejo de Gobierno, con dedicación a tiempo completo. Trabajará de forma coordinada con la Oficina de Proyectos Europeos e Internacionales de Investigación (OPEI) y la Oficina de Relaciones Internacionales (ORI), integrando funciones de apoyo antes y después de la obtención de financiación.

CALENDARIO DE DOCTORADO

El Consejo de Gobierno aprobó también el calendario académico de los estudios de doctorado para el curso 2026/2027, previamente informado por la Comisión Académica de la Escuela de Doctorado.

El proceso de preinscripción se desarrollará entre el 22 de septiembre y el 12 de octubre de 2026, mientras que la publicación de listas de admisión está prevista para el 24 de noviembre. La matrícula de estudiantes de nuevo ingreso se realizará entre el 1 y el 8 de diciembre.

El curso académico de doctorado abarcará del 1 de diciembre de 2026 al 30 de noviembre de 2027, y se mantendrá el modelo organizativo vigente. La oferta de programas de doctorado y sus límites de admisión para el curso 2026/2027 no presentan modificaciones respecto a la actual.

La UC mantendrá programas en ámbitos como ingeniería, ciencias de la salud, ciencias sociales, jurídicas, arte y humanidades, con cupos de admisión que incluyen, entre otros, 35 plazas en Medicina y Ciencias de la Salud, 25 en Biología Molecular y Biomedicina o 20 en Ingeniería Civil.

El sistema de adjudicación de plazas priorizará la admisión en la fase ordinaria, con posibilidad de asignación posterior en casos justificados, especialmente para solicitantes con financiación predoctoral.

En la sesión, que tuvo lugar en la sala Juan Jordá del Pabellón de Gobierno de la Universidad de Cantabria, se abordaron también otros asuntos de ordenación académica, investigación y gestión universitaria, como la presentación del informe del II Plan de igualdad y su solicitud de prórroga.

A esta sesión asistió por primera vez el recientemente nombrado presidente del Consejo Social, Jorge Oliveira, quien fue director de Solvay durante una década.