La UC y la Asociación Contra el Cáncer se unen para fomentar una universidad libre de humo

María Monteiro, técnica de Prevención de la AECC, María Margallo, vicerrectora de Sostenibilidad y Espacios de la UC, y Nacho Quijano, gerente de la AECC. - UC

SANTANDER, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Cantabria (UC) y la Asociación Española contra el Cáncer (AECC) pondrán en marcha a partir del 1 de octubre el proyecto 'Espacio sin humo', una iniciativa de promoción de hábitos saludables y prevención del cáncer que se desarrollará en 16 espacios universitarios durante el actual curso académico.

La vicerrectora de Sostenibilidad y Espacios de la UC, María Margallo, y el gerente de la AECC en Cantabria, Nacho Quijano, han presentado este martes en el Paraninfo de la UC las actividades previstas para concienciar a los jóvenes sobre la importancia de erradicar el tabaquismo.

Este acuerdo, que forma parte de la estrategia iniciada en 2023 con la AECC para avanzar en la creación de espacios libres de humo dentro del campus, arrancará con la instalación de 16 tótems informativos donde la comunidad universitaria podrá acceder a materiales de sensibilización y resolver dudas sobre tabaco y nuevos dispositivos de nicotina.

Según los datos aportados por Quijano, en España, más del 50% de los jóvenes ha probado alguna vez los cigarrillos electrónicos y el 20% fuma cachimba a diario. En el caso de los universitarios, uno de cada cuatro fuma.

Asimismo, ha precisado que en España el consumo de tabaco causa aproximadamente 63.000 muertes al año, lo que supone una muerte cada 10 minutos.

Sobre los nuevos dispositivos, ha advertido que los cigarrillos electrónicos "no generan simplemente vapor de agua, sino aerosoles que pueden contener nicotina y otras sustancias potencialmente cancerígenas". "No pueden considerarse productos inocuos, de ninguna manera", ha dicho.

Por lo tanto, ha sostenido que las nuevas formas de consumo "no deben convertirse en una nueva forma de normalizar el tabaco y la nicotina entre los jóvenes".

Según ha indicado, la idea de que los nuevos dispositivos podían ayudar a dejar de fumar no solo es "falsa", sino que los jóvenes que utilizan cigarrillos electrónicos presentan "un mayor riesgo de iniciarse posteriormente en el consumo de cigarrillos".

Para Quijano, la universidad es un espacio "especialmente importante" para trabajar en la prevención, al tratarse de un entorno en el que miles de jóvenes desarrollan y consolidan hábitos que pueden mantenerse durante su edad adulta.

Por ello, ha insistido en que la prevención del cáncer "empieza mucho antes de que aparezca la enfermedad". Así, destaca que crear espacios saludables es también "una forma muy importante de prevenir".

Por su parte, Margallo ha explicado que esta iniciativa tiene "un valor muy especial" porque se trata de una alianza "sólida" construida durante años sobre un objetivo compartido, que es promover la salud, prevenir la enfermedad, apoyar a las personas afectadas por el cáncer y contribuir al bienestar de la comunidad universitaria y por extensión de la sociedad en su conjunto.

Además, ha incidido en la importancia de seguir impulsando acciones de concienciación y prevención que contribuyan a desnormalizar el consumo del tabaco y a generar espacios "más seguros" para toda la comunidad universitaria.

En este sentido, ha explicado que la ampliación y consolidación de estos espacios sin humo aporta beneficios que "van más allá de la salud", contribuye a mejorar la calidad ambiental de los campus, reduce la generación de residuos como pueden ser las colillas o los dispositivos desechables y favorece hábitos más saludables, reforzando además el papel ejemplar que las universidades deben desempeñar como instituciones comprometidas con la salud pública y la sostenibilidad.

La vicerrectora de Sostenibilidad y Espacios de la UC ha enfatizado que "no existe un nivel seguro de exposición al humo del tabaco" y que la aparición de nuevos productos como los cigarrillos electrónicos, los vapeadores o los dispositivos de tabaco calentado plantea, además, nuevos retos para la sociedad y especialmente para los estudiantes.

En concreto, dentro de esta campaña se distribuirán tótems en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, el Pabellón de Gobierno, el Edificio interfacultativo, la Facultad de Ciencias, el ETS de Ingenieros Industriales y de Telecomunicación, el ETS de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, el Edificio Tres Torres, el Pabellón Polideportivo, el IFCA, la Escuela Técnica Superior de Náutica, la Facultad de Medicina, la Facultad de Enfermería, la Escuela Politécnica de Ingeniería de Minas y Energía, el IH-Cantabria, el Instituto de Biomedicina y Biotecnología de Cantabria y la Biblioteca Paraninfo.

Así, este jueves, 1 de octubre, se celebrará la Jornada de Universidades Saludables, en la que se instalará un estand informativo de la AECC en el Pabellón de Gobierno, en el que se repartirá fruta ecológica entre la comunidad universitaria y se impartirá una masterclass sobre movilidad y bienestar.

La campaña forma parte de las iniciativas impulsadas por la UC para promover un entorno más sostenible, como el programa Bienestar 360, surgido en 2025 y que incorpora la salud física, el bienestar emocional, las relaciones sociales y los hábitos de vida saludables.

Asimismo, la UC participa en la Red Española de Universidades Promotoras de la Salud (REUPS), una red que agrupa a universidades comprometidas con la integración de la salud y el bienestar en todas las dimensiones de la vida universitaria.